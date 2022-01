Lyn May usa hilo dental diminuto a sus 69 años para promocionar “La Loba”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A pesar de tener casi 70 años, específicamente 69, la vedette mexicana Lyn May dejó ver su hilo dental diminuto al usar un vestido de encaje transparente, que dejaba en evidencia su escultural cuerpazo. Además, la cantante y bailarina usó una peluca rosada muy moderna y aprovechó de promocionar su más reciente tema “La Loba”.

Hace apenas unas semanas, Lyn May causó polémica al revelar que supuestamente tuvo un romance con Vicente Fernández. Aseguró que la había pretendido y que incluso hasta se peleó por ella. Pero la cosa no queda ahí. La también actriz dijo que muchos narcotraficantes y mafiosos la pretendieron, pero que ella nunca aceptó estar con ellos. Ahora vuelve a llamar la atención al aparecer en una foto en su cuenta de Instagram sentada al piano y usando un hilo dental diminuto.

A finales del mes pasado, Lyn May se apareció usando un vestido de novia para anunciar su próxima boda. Pero esta no es la primera vez que la mexicana lo hace. Recordemos que también lo había hecho en el pasado con el cantante Markos D1 y hasta llegó a decir que estaba embarazada de gemelos. Obviamente, todo esto formó parte del buen sentido del humor que caracteriza a Lyn May. View this post on Instagram A post shared by Lyn May (@lyn_may_)

