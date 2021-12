Lyn May asegura que ha sido cortejada por mafiosos y narcotraficantes: “He tenido muchos”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Lyn May sigue dando de qué hablar gracias a su irreverente estilo de bailar y al mismo tiempo mostrar sus seductores encantos, pero esto no es nuevo, pues al parecer gracias a sus diminutas prendas y atrevidos movimientos también ha logrado cautivar la atención de narcotraficantes y mafiosos, tal como ella misma lo confesó.

Tras la polémica generada por la publicación del libro “Emma y las otras señoras del narco”, escrito por la periodista Anabel Hernández, en donde destapan la relación de varias figuras del espectáculo como Galilea Montijo y Ninel Conde que habrían tenido con líderes del narcotráfico, la bailarina de 68 años no se quiso quedar atrás y durante la alfombra roja de la Expo Compositores celebrada el pasado viernes en Los Ángeles, California, recordó las veces en que fue cortejada por importantes capos de la droga.

“Claro que sí. Yo he tenido muchos muchos mafiosos y narcos cortejándome y yo no he aceptado”. Lyn May

La originaria de Acapulco, Guerrero, destacó que a lo largo de su trayectoria artística ha tenido muchos novios, por lo que entre su lista de conquistas se encuentran productores y figuras de las películas, pero nunca narcotraficantes.

Además destacó que no es fácil pertenecer al mundo del espectáculo sin coincidir con narcotraficantes, por lo que cuando a ella le ha tocado estar en este tipo de situaciones se limita a cumplir con su trabajo y retirarse.

“Tienes que andar en la lumbre y no quemarte porque pues si te contratan, no sabes quién te contrata. Vas a algún palenque y sí claro lo haces y te pagan y ya, pero no sabes quién te está contratando. Yo he trabajado para todo el mundo, pero yo hago mi trabajo, cumplo con mi trabajo, me pagan y me voy“, agregó.

Finalmente, Lyn May arremetió en contra de la periodista Anabel Hernández por haber puesto en evidencia a sus colegas ahora que algunos de los líderes del narcotráfico que menciona en su libro ya están muertos: “¡Dejen a las compañeras en paz!“, dijo antes de alejarse de las cámaras del programa de Imagen Televisión, ‘Sale el Sol’.

También te puede interesar:

–VIDEO: Lyn May se muestra con vestido de novia y anuncia su próxima boda

–Lyn May sale molesta del hospital donde se encuentra Carmen Salinas debido a que no la dejaron pasar

–Lyn May explota contra J Balvin por su polémico tema, “Perra”