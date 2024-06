Rihanna lanzará su propia línea de cuidado para el cabello

Rihanna está diversificando los productos de Fenty. La cantante anunció el lanzamiento de su línea de productos de cuidado para el cabello bajo el nombre de Fenty Hair Care.

Este martes, la cantante hizo el anuncio del lanzamiento a través de su cuenta de Instagram con un video en el que se ve a Rihanna lucir una cabellera rubia muy corta junto a otras personas con diferentes estilos de cabello.

“¡Una nueva familia se está mudando! @fentyhair está llegando y es hora de finalmente tener la experiencia del cabello que has estado esperando”, escribió la cantante en su publicación.

En el anuncio, Rihanna indica que Fenty Hair se centrará en fórmulas reparadoras que funcionen para todo tipo de cabello.

“Sabes lo mucho que me importa cambiar mi pelo. He tenido casi todas las texturas, color, longitud, desde tejidos hasta trenzas hasta naturales, así que estoy lanzando una línea flexible de productos no sólo para cada cabello que desee, sino que cada producto está diseñado para fortalecer y reparar todo tipo de cabello, ¡que es lo que realmente necesitamos! Es hora de jugar y ser más fuerte por el estilo”, indica la cantante de “Diamonds”.

¿Quién mejor para una línea de productos para el cabello que Rihanna? La cantante ha tenido todos los estilos y colores posibles. Desde Rubio hasta rojo.

En una campaña publicitaria para el hidratante con color HydraVizor de Fenty Beauty, la cantante lució una cabellera con ondas color miel y flequillo sobre sus ojos; mientras que para el lanzamiento de Soft’lit Naturally Luminous Longwear Foundation de Fenty tenía un corte de cabello elegante con una raya lateral en color rubio.

Incluso, la cantante llegó a tener el cabello color rosa chicle en el lanzamiento de la tienda pop-up A$AP Rocky X Puma en Miami.

La línea para productos de cabello de Rihanna estará disponible a partir del 13 de junio en la página web de la cantante.

