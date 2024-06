Ana Brenda Contreras responde si está lista para convertirse en madre

A solo unos meses de haber contraído matrimonio con Zacarías Melhem y vivir una luna de miel de ensueño, Ana Brenda Contreras se encuentra disfrutando de una de las mejores etapas de su vida, razón por la que decidió ser franca y responder si está dispuesta a darle la bienvenida a la maternidad. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En una reciente entrevista, la protagonista de melodramas como “Lo Imperdonable” y “La que no podía amar” dejó claro que actualmente prefiere dejar en manos del destino y el tiempo la posibilidad de ser mamá. Y es que actualmente un embarazo no está en sus planes cercanos.

“Definitivamente es algo sobre lo que he sido abierta, que claro que me ilusiona, pero a veces por algún motivo u otro no se da, esperemos que sí“, expresó ante las cámaras del programa ‘De Primera Mano’.

Este no fue el único tema que Ana Brenda Contreras abordó durante la entrevista; además contó algunos detalles de su luna de miel con Zacarías Melhem: “Nos fuimos a África, era algo que estaba en la lista de deseos de los dos, de que teníamos que conocer, lo queríamos hacer juntos”, destacó.

Con respecto a cómo ha sobrellevado estos primeros meses de casada, la famosa aseguró que esta etapa ha estado llena de aprendizaje y recalcó que el matrimonio no siempre es la respuesta para el ser humano.

“Yo creo que cada quien sabrá, cada quien tiene sus historias, cada quien toma sus decisiones, y tampoco el casarte asegura la felicidad, como tampoco estar solo significa que seas una persona que esté sola, que se sienta sola”, indicó la famosa. “Yo creo que hay que buscarla todos los días y pues nos arriesgamos, y eso creo que es súper aplaudible de los dos“.

