Ana Brenda y Zacarías Melhem celebran ritual de votos previo a su boda

La actriz mexicana Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem han dado inicio a las festividades de su boda con una emotiva ceremonia de votos, que se llevará a cabo este fin de semana. La pareja compartió este significativo momento con sus seres queridos, quienes se convirtieron en testigos privilegiados de este paso crucial en su relación. Ana Brenda ha documentado algunos de los momentos más especiales de la ceremonia en sus redes sociales, revelando detalles de un día lleno de amor y preparativos para la nueva etapa que están por iniciar.

A través de sus historias en Instagram, Ana Brenda ha compartido imágenes y videos de la ceremonia de votos. La actriz lució un vestido blanco sencillo, complementado con una elegante capa de cuello alto y transparencias, brindando un toque vanguardista y elegante a su look prenupcial. La ceremonia tuvo lugar en la Hacienda Zotoluca, ubicada en el estado de Hidalgo, un hermoso espacio rodeado de paisajes naturales y atardeceres únicos, creando el ambiente perfecto para esta celebración especial.

El momento de los votos fue emocionante, con los sentimientos a flor de piel mientras las familias y amigos de Ana Brenda y Zacarías presenciaban la unión y el amor de la pareja. Este fin de semana, finalmente, recibirán la bendición del matrimonio frente al altar, un momento que han esperado con ilusión desde que se comprometieron en junio del año pasado.

Hace unas semanas, la pareja celebró la despedida de soltera de Ana Brenda, un evento donde fue consentida por su familia, amigas cercanas y su prometido. Zacarías sorprendió a su novia con mariachi y un ramo de flores, compartiendo juntos momentos emocionantes, incluso partiendo un pastel mientras ella lucía un pequeño velo de novia y vestía de blanco.

Durante su participación en un evento reciente, Ana Brenda fue abordada por la prensa y cuestionada sobre los preparativos de su boda, incluyendo la elección de su vestido de novia.

La actriz reveló que ya ha seleccionado el modelo que lucirá en su camino al altar, destacando su enfoque práctico al mencionar: “Soy muy práctica, las personas que me conocen saben que siempre sé lo que no quiero… Entonces fue muy fácil porque ya sabía como de: ‘Esto no, esto no, esto no, quiero algo en específico’, entonces ya, eso ya lo tengo arreglado”. Con estas declaraciones, Ana Brenda compartió detalles sobre el proceso de elección de su ajuar nupcial.

Ana Brenda Contreras revela intimidades de su vida amorosa y proyectos futuros

La actriz Ana Brenda Contreras, por lo general reservada en cuanto a su vida privada, se abrió paso a la sinceridad en una reciente entrevista con su amiga Isabel Lascuraín. Contreras, comprometida con Zacarías Melhem desde junio pasado, compartió detalles inéditos sobre sus decisiones amorosas y su visión del matrimonio.

En un giro inusual, Ana Brenda abordó el tema de los anillos de compromiso que había rechazado en el pasado. Explicó su enfoque pragmático hacia el matrimonio, destacando que, a pesar de haber tenido relaciones importantes, su prioridad siempre fue su carrera y objetivos personales. La actriz enfatizó que no se casó antes porque era una mujer trabajadora con metas claras.

La revelación sobre las propuestas de matrimonio anteriores sorprendió a muchos, ya que Ana Brenda confesó haber rechazado cuatro anillos en su vida. Reflexionó sobre su antigua perspectiva de las relaciones, admitiendo que, en el pasado, no elegía a sus parejas, sino que permitía que las circunstancias dictaran su rumbo amoroso.

