Ana Brenda Contreras disfruta su primera despedida de soltera

En una linda publicación en su cuenta de Instagram, Ana Brenda Contreras compartió la noticia de su próximo matrimonio con Zacarías Melhelm, acompañada de imágenes que capturan momentos de su despedida de soltera. En las fotografías, se aprecia a la actriz junto a su pareja, compartiendo la alegría del momento mientras cortan un pastel y ella viste un traje blanco con un velo discreto.

Ana Brenda expresó su gratitud hacia familiares y amigos por el amor que han recibido, detallando su despedida de soltera con un cambio de atuendo, luciendo un vestido blanco con estampados florales y agradeciendo especialmente a su madre y tía por la hermosa celebración.

La actriz de 37 años anunció la futura publicación de más contenido relacionado con su boda, generando expectación entre sus seguidores. La despedida de soltera, registrada en fotos y videos compartidos en la sección de historias de su cuenta, provocó una gran cantidad de reacciones de fanáticos y amigos famosos, quienes expresaron su alegría por la celebración de Ana Brenda y Zacarías Melhelm, destacando la presencia de sus familias y la participación de un mariachi.

En agosto pasado, Ana Brenda compartió detalles sobre su compromiso con el empresario, revelando que su relación discreta comenzó en 2020. La actriz recordó cómo, a sugerencia de las hermanas de Zacarías, ambos comenzaron a conocerse en McAllen, donde actualmente residen. A pesar de sus dudas iniciales sobre la idea de salir con el hermano de su comadre, Ana Brenda reconoció que la vida tiene sus propios caminos, y si algo está destinado, simplemente sucede.

Ana Brenda Contreras Despeja Rumores Sobre su Compromiso con Zacarías Melhem

Tras dos años y medio de mantener su relación en la esfera pública, la reconocida actriz de telenovelas, Ana Brenda Contreras, anunció en junio de 2023 su compromiso con el empresario texano Zacarías Melhem, compartiendo en redes sociales una imagen de ambos que reflejaba la felicidad de este importante paso en su vida.

Bajo el mensaje “The best is already happening” (Lo mejor ya está pasando), Ana Brenda describió la foto en la que aparece sonriente junto a su prometido, con un anillo en su mano izquierda, sellando así el compromiso.

En una entrevista exclusiva en agosto pasado, Ana Brenda reveló que bastaron algunas salidas, idas al cine y cenas para confirmar que eran el uno para el otro. Tras experiencias previas en relaciones, la actriz expresó que estaba lista para creer de nuevo en el amor.

Zacarías Melhem, un empresario de 49 años sin vínculos con el medio artístico, ha mantenido su perfil bajo, y la pareja ha procurado no hacer mediática su relación. Ana Brenda destacó las cualidades de su prometido, describiéndolo como una persona relajada y apasionada por la fotografía, convirtiéndose en el “mejor Instagram husband del universo”.

Aunque aún no han fijado una fecha para la boda, recientemente, los seguidores de Ana Brenda expresaron preocupación en redes debido a que la actriz no llevaba su anillo de compromiso. Ante la especulación, Ana Brenda aclaró que no lo usa mientras trabaja para evitar que se pierda, explicando que la joya le quedó grande y planea ajustarla próximamente.

Ante los rumores de una posible ruptura, Ana Brenda desmintió cualquier problema y reafirmó que los planes de matrimonio continúan según lo previsto. “Todo bien, todo bien. Esa es una parte de mi vida también muy bonita. Pero todo bien, estoy contenta, así es”, aseguró la actriz sin entrar en más detalles.

