Ana Brenda Contreras grita a los cuatro vientos que se va a casar ¡Así lo reveló en Instagram!

El amor por fin le vuelve a sonreír a la actriz mexicana Ana Brenda Contreras, después de que usara sus redes sociales para anunciar que está a un paso del altar tras revelar su compromiso con el empresario Zacarias Melhem.

Fue con una muy romántica postal en blanco y negro, donde la actriz de “La que no podía amar”, dio a conocer esta hermosa noticia

Este significa el segundo matrimonio para ambos. Pues recordemos que Contreras ya había contraído nupcias en el pasado con uno de los integrantes de la familia Hank, una de las más adineradas de México.

Alejandro Amaya Hank, con quien se casó en Las Vegas, Nevada, pero su tormentosa relación, según la revista mexicana “CARAS”, terminó inesperadamente después de que la actriz seis días antes de contraer nupcias en San Miguel de Allende.

Sorprendiera al torero in fraganti con otra mujer durante su despedida de soltero. Algo que le costó mucho superar a la protagonista de “Por Amar sin Ley”.

Mientras que el ahora prometido de la también cantante, quien es dueño de una agencia de viajes, estuvo casado con Mirta López quien falleció en 2018 a causa de un infarto cerebral.

Tras esta terrible pérdida, el empresario buscó reponerse y actualmente vive en Mission, Texas, a lado de sus dos hijos adolescentes.

Los próximos marido y mujer recordemos que se conocieron gracias a la hermana del empresario, quien es una gran amiga y comadre de Ana Brenda.

¿Cómo anunció Ana Brenda Contreras su compromiso?

La actriz mexicoamericana utilizó su cuenta de Instagram para publicar una foto en la que se le ve recargada a su próximo esposo con los ojos cerrados ambos y mostrando el costoso anillo.

Junto a un hermoso y breve texto que dice: “The best is already happening”, frase que traducida al español significa “Lo mejor ya está pasando”.

Contreras no dio a conocer la forma en la que se realizó la propuesta matrimonial, pero se aprecia que ella está abrazada de su futuro marido, quien al igual que la actriz se muestra con una franca sonrisa en el rostro, la cual da cuenta de lo enamorados que están.

