Ana Brenda Contreras confiesa que se refugió en el ejercicio ahora que está soltera: “Mi cuerpo cambió mucho”

Luego de una exitosa temporada en ‘Tu Cara Me Suena’ como presentadora, Ana Brenda Contreras está con varios proyectos en puerta que la tienen muy feliz, uno de ellos es la serie ‘Toda La Sangre’ que protagoniza con Aarón Díaz y para la cual tuvo que prepararse a nivel físico ya que dará vida a una agente de policía.

En entrevista con diversos medios de comunicación durante la presentación de dicha serie, la actriz de 35 años confesó que durante la pandemia dedicó gran parte de su tiempo a realizar ejercicio, lo cual le sirvió para interpretar un personaje con tanta fuerza como lo es una teniente.

“Durante la pandemia, como no tengo hijos ni estoy casada, dije: ‘¿Qué hago?’ y pensé: ‘me voy a poner a hacer ejercicio’. Y por primera vez pude tener la disciplina de hacer ejercicio“, explicó.

Compartió que los exigentes entrenamientos y la disciplina le dejaron como resultado un físico del cual se siente orgullosa, pues nunca antes había logrado tantos cambios.

“Nunca en mi vida había hecho pesas; me puse a cargar peso, y creo que mi cuerpo cambió mucho, mi salud cambió mucho, mi disciplina. Ya perdí un poquito el peso porque me la he pasado encerrada en un foro y porque también me dijeron: ‘ya bájale tantito’, pero lo asumí con mucha responsabilidad”, añadió.

Aunque son pocas las veces que habla de su vida personal, en esta ocasión la protagonista de telenovelas como ‘Lo Imperdonable’ y ‘Corazón Indomable’ reveló que por ahora se encuentra soltera, pero está abierta al amor.

“Esas cosas que no se planean, se dan. Si se aparece la posibilidad, padrísimo, más que feliz. Si no, a gozar la vida también, qué voy a hacer. Quisiera, pero no aparece”, dijo ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

Durante el mismo evento habló de su esperado regreso a la pantalla chica con una telenovela que en estos momentos está grabando con Telemundo.

“Ahorita estoy haciendo una serie para Telemundo que es melodrama, es una novela que estrenamos para el próximo año que se llama ‘El Conde’ y es de época”. Ana Brenda Contreras

Finalmente, explicó que pese a lo demandante que es un proyecto de este tipo, está feliz de poder complacer a su público, quienes le habían pedido que regresara a las telenovelas.

“Amo el melodrama la verdad, lo amo y tenía nostalgia y lo extrañaba mucho, y la gente me ponía: ‘¡Por fa, haz algo!’, y creo que el melodrama es algo que adoro con todo mi corazón, le debo muchísimo y disfruto hacerlo, pero los tiempos de este tipo de proyectos son muy demandantes”, puntualizó la famosa.

