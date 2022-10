Ana Brenda Contreras se somete a drástico cambio de look con el que dijo adiós a su larga cabellera

Ana Brenda Contreras sorprendió una vez más a sus fanáticos con un radical cambio de look, y es que dijo adiós a su larga cabellera para lucir un corte por arriba del hombro, además de confesar que le gustaría donar su pelo.

La actriz sigue arrasando en la pantalla chica y tras el reciente estreno de la serie ‘Toda La Sangre’ que protagoniza con Aarón Díaz, acaba de terminar las grabaciones de ‘El Conde: Amor y Honor’, telenovela de época que produce Telemundo en la que compartirá créditos con Fernando Colunga. Sin embargo, la también conductora decidió hacer uno que otro cambio en su vida, por lo que además de dedicar su tiempo libre a ejercitarse, quiso experimentar con un nuevo corte de pelo.

Fue a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde Ana Brenda compartió con sus 7.6 millones de seguidores que era tiempo de cambiar su imagen y al mismo tiempo alegrarle la vida a alguien.

“Me dieron ganas de cambiar y hacer feliz a alguien con algo que a mí no me tenía muy contenta”, escribió junto a una breve grabación en la que se le ve sentada frente al espejo mientras le cortan el pelo.

Ana Brenda Contreras presume drástico cambio de look. Fotos: Instagram Story @anabreco

En una siguiente imagen, la presentadora de ‘Tu Cara Me Suena’ reveló que fueron 30 cm de pelo sano y virgen los que le cortaron, por lo que orgullosa expresó que desea donarlo y no dudó en pedirle a sus fanáticos que le mandaran opciones para hacer la entrega.

Finalmente, la artista originaria de McAllen, Texas, dejó ver cómo luce con su nuevo look junto a la palabra “Libertad”, confirmando que el haber dicho adiós a su pelo largo le sentó de maravilla.

El espectacular cambio de look de Ana Brenda Contreras dejó sorprendidos a fanáticos y famosos como Angelique Boyer, Galilea Montijo, Fernanda Castillo, Geraldine Bazán, Andrea Legarreta y Sebastián Rulli, entre otros, quienes le enviaron halagadores mensajes que confirmaron lo bella que luce con esta nueva imagen.

Cabe destacar que esta no es la única ocasión que ha cortado su característica melena azabache, pues fue en 2019 cuando presumió por primera vez un corte a la altura de los hombros.

También te podría interesar:

–Ana Brenda Contreras confiesa que se refugió en el ejercicio ahora que está soltera: “Mi cuerpo cambió mucho”

–VIDEO: Ana Brenda Contreras comparte imágenes inéditas con Fernando Colunga en “El Conde”

–Ana Brenda Contreras se transforma en Selena Quintanilla y las similitudes son impresionantes