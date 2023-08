Ana Brenda Contreras soltó la sopa sobre su propuesta de matrimonio de ensueño

La actriz Ana Brenda Contreras decidió romper el silencio, como pocas veces, sobre su vida privada, específicamente sobre su reciente compromiso con el empresario Zacarías Melhem, no dejando ni un detalle fuera de la ecuación.

En una charla con la revista ‘Quién’, la protagonista de melodramas como “La Gata” y “La que no podía amar” abrió su corazón para compartir todo lo que ocurrió durante la flamante pedida de mano donde le dio el “sí” al hombre que se convertirá en su esposo.

“No fue una sorpresa total porque era algo que habíamos platicado y obviamente cuando estás con alguien y te ríes y se adoran, quieres compartir el resto de tu vida con esa persona. Si te soy honesta hubo ciertos momentos que dije ‘igual va a pasar’ y no pasaba, entonces dejé de pensarlo, decidí disfrutar y divertirme”, contó la famosa.

Este hecho no evitó que el momento se diera de forma inesperada durante su reciente escapada a territorio europeo: “En la tercera parada del viaje (Ibiza) había un castillo muy antiguo al cual subes para ver el atardecer; empezamos a subir y le dije ‘Ya me cansé, aquí me quedo, mejor vámonos a echar unos vinos’. Pasamos por un pasillo empedrado con bugambilias y dijo ‘A ver, ‘corita’, saca el celular, hay que a hacer un TikTok’ y se me hizo raro”, adelantó.

“Yo pensaba ‘Éste desde cuándo quiere hace Tik Toks conmigo’, pero puse la cámara y cuando volteé, ya estaba en posición de pedir matrimonio. Me dijo un montón de cosas que me guardo para mí y ese video me tiene prohibido enseñarlo”, dijo sobre el momento exacto en el que recibió el aniño de compromiso.

No pasó mucho tiempo antes de que las felicitaciones por parte de sus familiares llegaran a ellos: “Nos fuimos a tomar unos vinos, le avisamos a nuestros seres queridos y la verdad es que fue perfecto: el momento, el lugar, el anillo, el hombre, ¡todo!”.

Al ser cuestionada sobre los preparativos de la boda, Ana Brenda Contreras afirmó que prefiere mantener el proceso lo más relajado que se pueda; eso sí, quiere estar involucrada tanto como sea posible: “Estoy disfrutando tanto este proceso que no me quiero estresar. Empezamos a ver cosas un día después de que nos comprometimos, nos sentamos a hacer brainstorm y fue un desastre”, finalizó.

