Ana Brenda Contreras se sinceró como nunca antes sobre la crisis existencial que vivió

Ana Brenda Contreras, actriz conocida por su participación en decenas de melodramas mexicanos, ha iniciado este 2023 con el corazón abierto y dispuesta a compartir un poco más sobre los obstáculos que ha superado a lo largo de su vida.

Fue durante su vista al podcast “Conquista tu mundo” que la protagonista de ‘Reviviendo la Navidad’ compartió su testimonio sobre la crisis existencial que vivió a raíz de la manera en la que se relacionaba con la gente, esto como producto de haberse independizado a temprana edad.

“A mí me dio, por ahí de los 28. Yo me fui de mi casa a los 15 años, a los 17 ya era económicamente independiente, a los 21 años ya tenía mi primera propiedad”, reveló Ana Brenda en medio de la conversación que seguía la temática ‘Tener pareja debe ser una decisión, no una misión’.

“Tuve una crisis existencial de carrera, de vida, de amistades, de muchas cosa que venía haciendo en automático, porque vivía como muy adelantada, no ponía atención al tipo de gente se acercaba a mí que, no necesariamente eran malas personas, pero no tenían el mejor interés”, puntualizó la actriz.

De acuerdo con Ana Brenda, de 36 años, dicho dilema se amplificó cuando se encontró en una etapa de su vida en la que aún no estaba casada y con hijos. “Te venden a la familia como el ideal de la felicidad y que lo tienes que palomear para sentirte entera y completa”, añadió.

Asimismo, la histrionisa detalló que el golpe que la devolvió a la realidad fue muy duro de superar. “Toqué fondo y me encontré sola”, admitió. Esta etapa se vio agravada luego de vivir más momentos que sacudieron su mundo: “Fueron muchas cosas en ese momento: Una ruptura amorosa, traiciones grandes laborales, amistades, que no eran amistades, fue también intentar irme por un camino profesional que no era. Todo eso se me juntó y toqué fondo. Me fui de México y realmente me permití estar en ese proceso”.

A pesar de este difícil capítulo dentro de su vida, Ana Brenda Contreras ha aprendido a relacionarse sanamente, siempre teniendo como prioridad su bienestar y necesidades. “Esa fue mi apertura, el decir: ‘Sí existe, sí hay gente que es canija, hay gente que miente, que no tiene escrúpulos y te utiliza, pero también hay gente que no y vamos a tener inteligencia emocional para poder decidir con quién estar o no en la vida'”, concluyó.

