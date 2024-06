Andrea Meza destapa los retos a los que se ha enfrentado en los preparativos de su boda con Ryan Proctor

A solo unas semanas de haber visitado México para celebrar la boda de su amigo Carlos Adyan, la ex Miss Universo Andrea Meza rompió el silencio sobre su próximo enlace matrimonial con el presentador estadounidense Ryan Proctor, destapando los retos a los que se ha enfrentado hasta ahora.

En una entrevista reciente para la revista Hola, la conductora del matutino “Hoy Día” adelantó que si bien hasta el momento la diferencia entre sus culturas había representado una de sus mayores fortalezas, cuando se trata de la organización de su enlace matrimonial este ha sido un gran reto.

“Si te soy honesta, ha sido bastante complicado en muchos aspectos. Tanto hablando de budgets, o sea, de cuánto queremos gastarnos en la boda, y en dónde queremos hacer la boda“, contó a la reconocida publicación.

Al ser cuestionada sobre los detalles que los han hecho analizar más de la cuenta, Andrea Meza destacó: “El tema de la música también lo hemos discutido bastante, así como los rituales que se llevan a cabo en una boda: que si lo de la liga, que si lo del ramo o que si queremos tener dama de honor o no; porque en la cultura de los americanos, ellos sí tienen todo su cortejo de damas de honor y best man. Yo no quiero eso porque no es parte de mi cultura, entonces hemos ido haciendo un balance”.

No obstante, el tema de la decoración ha ido viento en popa entre la parejita: “Eso me ayuda, porque yo lo quiero hacer muy a mi manera y él ha estado bastante alineado conmigo”, se planteó.

La oriunda de Chihuahua indicó que no ha caminado este proceso sola, de hecho uno de sus grandes cómplices ha sido su amigo y compañero en el matutino “Hoy Día”, Carlos Adyan, a quien recientemente acompañó en su boda junto al productor Carlos Quintanilla.

Destacó que el boricua le ha brindado muy buenos consejos: “Carlos, ahora que lo vi, me dice: ‘Tenemos que sentarnos para hablar de toda la planeación’. Y el mejor consejo que me dio fue acerca del presupuesto. Me dijo: ‘Tienes de verdad que poner mucha atención en lo que te gastas en cada una de las cosas para que todo se salga perfecto sin quebrar el banco’, así que ya me debe una cena para poder platicar todo al respecto”, finalizó la ex reina de belleza.

