Camarón Zepeda asegura que quiere pelear con Vasyl Lomachenko y cree que puede suceder pronto

William ‘Camarón’ Zepeda aseguró que le gustaría enfrentar a Vasyl Lomachenko si tuviera la oportunidad de elegir a un campeón de las 135 libras y cree que existe una posibilidad de que esa pelea suceda muy pronto.

En una entrevista con Izquierdazo, el Camarón Zepeda afirmó que Gervonta Davis y Shakur Stevenson también están en sus planes, pero la idea de enfrentar a Lomachenko en el posible 5 contra 5 de Golden Boy Promotions y Top Rank lo ve factible.

“Pues creo que me iría… sin evadir, pero creo que la pelea que la que más me gustaría sería con Lomachenko. O con Shakur y posteriormente Gervonta, sería una buena oportunidad y me veo con cualidades como para poderles ganar”, dijo.

Vasyl Lomachenko volvió a la senda de la victoria tras derrotar a George Kambosos el pasado mes de mayo. Foto: Adam Hunger/AP.

“Creo que no habría ningún problema (por ser de promotoras diferentes). Al contrario, he estado escuchando y viendo información por los medios que quieren hacer un 5 contra 5 entre Top Rank y Golden Boy, entonces por ahí yo creo que se puede ir y ahí nos podrían meter. Estoy seguro de que esa pelea se va a dar tarde o temprano (contra Shakur), en 135 puede que no, pero en 140 sí, pero sin temor a equivocarme yo creo que va a ser en el 5 vs. 5 contra Lomachenko”, agregó.

El Camarón Zepeda viene de una actuación dominante frente a Maxi Hughes que no pudo contrarrestar el incesante ataque del mexicano desde el primer round de la pelea. El británico en el cuarto asalto ya no respondía y milagrosamente logró sobrevivir, pero para el quinto su equipo pidió detener el enfrentamiento.

Esta victoria convirtió al mexicano en retador obligatorio de las 135 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB), títulos en manos de Gervonta Davis y Vasyl Lomachenko.

Antes de pensar en una pelea por el cinturón, el Camarón Zepeda sigue construyendo su legado y el 6 de julio tiene un nuevo desafío. El mexicano se enfrentará a Giovanni Cabrera en el Toyota Arena de Ontario, California.

El Camarón Zepeda primero deberá vencer a Giovanni Cabrera antes de pensar en Vasyl Lomachenko. Foto: John Locher/AP.

En cambio, Vasyl Lomachenko se quitó el mal sabor de boca que le dejó la pelea con Devin Haney y volvió a la senda de la victoria al noquear en el undécimo round a George Kambosos para ganar el título de peso ligero de la FIB. Si el mexicano gana su pelea probablemente podría enfrentar al ucraniano a continuación.

William ‘Camarón’ Zepeda, de 27 años, defendió su título continental de peso ligero de las Américas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y sigue invicto en el deporte. El peleador mexicano tiene marca de 30 victorias sin derrotas, 26 de ellas por nocaut.

Por su parte, Vasyl Lomachenko, de 36 años, se coronó como campeón de peso ligero de la FIB al vencer a George Kambosos el pasado mes de mayo. El ucraniano ahora suma 18 triunfos, 12 por la vía rápida, y tres reveses como profesional.

