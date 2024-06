Claressa Shields buscará título en las 175 libras contra Vanessa Lepage-Joanisse el 27 de julio

Claressa Shields, campeona indiscutible de peso mediano, subirá a las 175 libras para desafiar a la actual monarca de peso pesado Vanessa Lepage-Joanisse e intentar coronarse en la cuarta división en la que participa el 27 de julio en el Little Caesars Arena de Detroit.

En un comunicado publicado este miércoles, Shields expresó que está muy emocionada por volver al ring después de debutar con el pie derecho en MMA y espera que su público la apoye contra Lepage-Joanisse para seguir haciendo historia en el boxeo femenino.

“¡La Reina del Boxeo ha vuelto! Estoy muy emocionada de volver al ring, especialmente después de mi victoria en MMA en febrero. Estoy emocionada de traer otra pelea entretenida a Little Caesars Arena. ¡La última vez 12.000 aficionados llenaron el estadio y esta vez vamos a levantar el techo del edificio!”, dijo.

Claressa Shields venció a Maricela ‘La Diva’ Cornejo en su última pelea sobre el ring en junio de 2023. Foto: Carlos Osorio/AP.

Por su parte, Vanessa Lepage-Joanisse minimizó el hecho de que enfrentará a la primera boxeadora en convertirse en campeona indiscutible en dos divisiones e indicó que Shields es solo un desafío más en su carrera.

“No me importa si es Claressa o cualquier otra persona. Mi vida se trata de desafíos. Siempre los he enfrentado de frente y tengo la intención de que siga siendo así”, declaró Lepage-Joanisse.

En junio del 2023 en Detroit, Claressa Shields dominó cómodamente a Maricela ‘La Diva’ Cornejo, quien reemplazó a Hanna Gabriels luego de que diera positivo por una sustancia prohibida, y defendió su campeonato indiscutido tras vencer a la mexomericana por decisión unánime de los jueces. Ahora la estadounidense asumirá un nuevo reto del que espera salir victoriosa.

En cambio, Vanessa Lepage-Joanisse regresó al ring después de casi seis años y en marzo de 2023 ganó el título de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) también por decisión unánime sobre la argentina Abril Argentina Vidal.

La monarca indiscutible de peso mediano, Claressa Shields, de 28 años, ahora tiene récord de 14 victorias, dos de ellas por nocaut, sin derrotas. Por su parte, Vanessa Lepage-Joanisse, de 28 años, se convirtió en campeona mundial de peso pesado en marzo del año pasado. La canadiense cuenta con marca de 7 triunfos (2 por la vía rápida) y un revés en su carrera profesional.

