Condenan a estadounidense que asesinó a su novia en Colombia y abandonó el cuerpo en la basura

Un terrible crimen ocurrido en enero de 2023 en Bogotá, Colombia, culminó con la sentencia del agresor, el ciudadano estadounidense John Poulos, quien deberá pasar 42 años en una prisión de aquel país.

Luego de un año y medio de proceso judicial, un juez condenó a Poulos por la muerte de la DJ Valentina Trespalacios, de 23 años, quien fue asesinada en un apartamento ubicado en el norte de la capital colombiana.

El acusado, quien era pareja sentimental de la víctima, fue declarado culpable por el delito de feminicidio agravado, así como de ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas.

Durante la última audiencia, el juez consideró que la evidencia expuesta por la Fiscalía es suficiente para determinar la culpabilidad de Poulos e imponerle una pena de prisión de 42 años y ocho meses, es decir, cinco años menos que lo solicitado por los fiscales, que habían pedido 47 años y medio, según informó CNN.

A lo largo del juicio la Fiscalía demostró que Poulos golpeó y asfixió a quien era su pareja, e intentó esconder el cadáver.

“Los registros de las cámaras de seguridad dan cuenta de que el agresor envolvió el cuerpo de la víctima, lo ocultó en una maleta y lo abandonó en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. Allí fue hallado horas después por las autoridades”, señaló la institución.

Poulos fue detenido en Panamá en enero de 2023 cuando intentaba volar a Turquía. Posteriormente fue deportado a Colombia, en donde al principio negó los cargos en su contra.

El acusado relató lo que ocurrió

Finalmente, Poulos confesó que él había asesinado a la mujer durante un encuentro sexual que estuvo mezclado con drogas y alcohol.

​Según su última declaración, la pareja había estado de fiesta durante todo el 21 de enero en el apartamento que habían alquilado en el norte de Bogotá; luego de eso, fueron hasta una reconocida discoteca donde la DJ tenía que dar un show, allí estuvieron con los dueños del lugar bebiendo alcohol y consumiendo drogas.

Ya por la madrugada volvieron al apartamento, aunque el acusado aseguró que los hechos de esa noche son difusos entre sus recuerdos.

Al relatar el momento en el que se percató de que su pareja había amanecido sin vida, indicó: “Me levanté, me fui a bañar, vi a Valentina, traté de despertarla, pero no respondió. Estaba destruido, a ella la amaba, había estado con ella nueve meses. Imagínense matar a alguien que uno ama. La habitación me daba vueltas”.

Por último, dijo que lamentaba haber consumido drogas esa noche con Valentina y que pedía mucha paz para ella y su familia. También señaló que esperaba que todo esto que le estaba pasando a él sirviera para sentar un precedente de por qué no es bueno consumir drogas.

Por su parte, la defensa de Poulos sostuvo que su cliente es inocente de feminicidio, argumentó que debía ser juzgado por homicidio y adelantó que apelará la sentencia para recibir una pena menor.

