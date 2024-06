¿Cuál será el número de Mbappé en el Real Madrid?

Kylian Mbappé ya es el nuevo jugador del Real Madrid para las próximas 5 temporadas y esta noticia ha causado revuelo en el mundo del fútbol y las expectativas por parte de los aficionados del club de la Casa Blanca son bien altas y todos están atentos a cualquier detalle sobre el delantero francés y su llegada al equipo merengue.

La incógnita que se ha generado sobre la posición que jugará, si Carlo Ancelotti apostará por utilizarlo como un ‘9’ de área o, por el contrario, le dará otro lugar en el campo de juego, se suma a la del dorsal, el número que estará utilizando en su camiseta por los próximos 5 años.

Leyendas que ya han usado el 9 en el Real Madrid

Las opciones no son abundantes en cuanto a dorsales disponibles, por lo que el número 9 es el más probable. Este número ha sido portado por leyendas de la entidad de Madrid como Alfredo Di Stéfano y Kaim Benzema. Mbappé acostumbra a usar el número 7 y el 10 con la selección de Francia, pero dadas las circunstancias del club, el primero de ellos lo posee Vinícius Júnior y el segundo, Luka Modric.

Un sueño hecho realidad.

Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo.

¡Hala Madrid! 🤍🤍🤍



El delantero francés también tiene una preferencia por el número 10, mismo que decidió utilizar en el combinado nacional galo, luego de que Alexandre Lacazette lo dejara en libertad: “Lo quería. Era gratis y no había nadie cerca (risas). Lo cogí y juego con él. Me veo más como un chico al que siempre le ha gustado este número y que juega con los grandes. No va a cambiar demasiado mi forma de jugar si tengo el 10, el 12 o el 29. Para mí, todo es un juego. Para mí es lo mismo. Sé que es un número histórico para los franceses”, argumentó en su momento el jugador de 25 años de edad y nueva figura de los aficionados del Real Madrid.

Otros números que ha llevado Mbappé en alguna ocasión

Hay que recordar que, en su momento, Mbappé formó parte de las filas del AS Mónaco y allí utilizó el número 29, el cual escogió por ser la fecha de nacimiento de su hermano Ethan, y continuó jugando con este número en el PSG hasta que pudo optar por el 7. Durante su tiempo en el Mónaco, también llegó a usar el 10, pero fue el verano que se marchó al club parisino.

Con la selección francesa, Mbappé ha utilizado varios números, debutando con el 20 y luego hizo uso del 12 antes de finalmente consolidarse con el 10 desde la temporada 2018-2019. Su debut internacional con el combinado nacional galo fue a los 18 años y tres meses, enfrentándose a la selección de Luxemburgo el 25 de marzo de 2017.

El dorsal que finalmente llevará Mbappé en el Real Madrid hasta el momento no ha sido decidido o al menos no anunciado de manera oficial, pero se estima a que podría optar por el 9, siguiendo los pasos de su compatriota Karim Benzema.

