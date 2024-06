Cuauhtémoc Blanco manda a llorar a su casa a la afición de Cruz Azul por el penal de Rotondi

El polémico Cuauhtémoc Blanco volvió a encender la polémica después de calificar a la afición de Cruz Azul como “llorona” debido a los reclamos que se han generado por el penalti que le dio el título al América cometido por el argentino Carlos Rotondi sobre Israel Reyes que toda la afición celeste ha calificado como un grave error del silbante Marco Antonio “Gato” Ortiz.

Blanco, entrevistado por Pulso Político, expuso que: ““Pues era penal porque lo marcaron, ¿no? Fue una entrada imprudente, siempre en las fuerzas básicas te dicen ‘no te barras en el área’ porque te pueden marcar penal. Y a mí sí me molesta porque mucha gente del Cruz Azul está enojada, todos están llorando. Para mí fue penal, yo lo estaba viendo ahí en el estadio y si fue penal, pero lamentablemente los cruzazulinos así son, de todo se quejan”.

#FuriaDeportiva



La leyenda del Club América, Cuauhtémoc Blanco, se pronunció sobre las acusaciones de la afición de Cruz Azul de no existir el penalti que le dió el titulo a las águilas.#FuriaNeta #FuriaTUDN #cuahutemocblanco #America #CruzAzul #Campeon pic.twitter.com/6OJXf7Pm2K — Furia Deportiva TUDN (@FuriaTUDN) June 3, 2024

Para dar más énfasis a sus críticas contra los seguidores celestes por toda la serie de reclamos contra el trabajo del árbitro de la final, Blanco dijo que las cosas serían diferentes si al América le hubieran marcado esa jugada y resaltó que en el cuadro de las Águilas no estarían quejándose.

“Si al América le hubieran marcado o no le hubieran marcado uno, nosotros no decimos nada. Ese árbitro es cruel con nosotros, pero se me hizo que decidió bien, pitó bien, no se dejó llevar, no se dejó influenciar y yo creo que sí fue penal. Al final de cuentas ya quedó campeón el América, entonces, si van a llorar que vayan a llorar a su casa”.

Cuauhtémoc Blanco dijo que el árbitro Marco Ortiz se atrevió a marcar un penal a favor del América cuando no simpatiza con las Águilas. Foto: Foto: Pablo Ramirez/Imago7.

El exdelantero del América, referente de esta escuadra en la década de los 90 y principios del nuevo siglo, aseguró que: “La historia contra Cruz Azul siempre ha sido así, nunca han sabido perder y ahora aseguran que el penal no fue correctamente marcado, cuando insisto, para mí el árbitro hizo lo correcto”.

Sobre la labor del silbante “Gato” Ortiz, el exgoleador del equipo de Coapa dijo que:”Ojo y este árbitro nunca ha querido al América, siempre nos ha marcado fuerte y en contra, pero ahora hizo lo correcto”, concluyó.

Blanco a lo largo de su trayectoria en la Liga MX siempre tuvo una polémica relación con el arbitraje y todavía se recuerdan sus desencuentros con Felipe Ramos Rizo, Armando Archundia y Marco Antonio Rodríguez, entre otros silbantes.

Seguir leyendo:

– Layún pone por encima de Cuauhtémoc Blancola carrera de Chicharito

– Cuauhtémoc Blanco piensa en dirigir al América

– América venció a Cruz Azul y se adjudica el título 15 de la historia