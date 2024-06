Declaraciones del PSG sobre Kylian Mbappé: “Falta de clase”

El nuevo fichaje del Real Madrid, Kylian Mbappé, no dejó ningún tipo de dudas sobre sus pensamientos y el verdadero sentir sobre lo que fue su salida del París Saint Germain. En sus primeras palabras como ex jugador del equipo parisino, el delantero francés hizo uso de los micrófonos para hablar de la manera más frontal y directa sobre sus últimos meses en el equipo del PSG, mismos que estuvieron llenos de obstáculos y tensiones vividas en París.

“Hubo cosas que me hicieron infeliz, pero no se podían mostrar porque yo era un líder y no se sigue a alguien que está deprimido”, manifestó el futbolista en un tono que resonó entre los asistentes y que de inmediato generó controversia.

Mbappé lo dijo todo

Mbappé, con su característico carácter fuerte, no tardó en ajustar cuentas con la directiva del PSG, en particular con el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi: “He jugado mucho menos este final de temporada y todo el mundo sabe por qué,” comentó el delantero sin nombrar al presidente, pero dejando bien en claro lo que opina y piensa al respecto, en una clara alusión a las razones extra deportivas que habrían motivado su escasa participación en lo que fue la fase final de la temporada. El delantero francés incluso habló sobre tratos mucho más agresivos en su opinión: “Me dijeron violentamente en la cara que no jugaría esta temporada. Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Sin ellos no habría vuelto a pisar el terreno de juego. Esa es la verdad”.

‼️ Mbappé rompe su silencio y habla sobre el 'infierno' que tuvo que vivir en el PSG



🗣️ "Luis Enrique y Luis Campos no hubiera puesto un pie en el campo. Me salvaron. Esa es la verdad" pic.twitter.com/Nzw9djtJar — Diario SPORT (@sport) June 4, 2024

Estas palabras, ofrecidas ante la prensa reunida en el Stade Saint-Symphorien, no tardaron en tener reacciones por parte de los directivos del París Saint Germain. De acuerdo con información difundida por parte de AFP, fuentes cercanas al PSG no escatimaron en críticas hacia el exjugador. “No tiene absolutamente ninguna clase”, replicaron con firmeza desde la entidad parisina.

Las refutaciones del PSG también indican que el club respalda las acciones que tomó en su momento durante la temporada que recién acaba de culminar: “Nasser Al-Khelaïfi nunca ha dictado la más mínima decisión al equipo. Luis Enrique incluso lo dijo él mismo, pero, a pesar de todo, Mbappé dice algo y todo el mundo lo asume como si fuera verdad,” apuntaron con desagrado, dejando en claro que las declaraciones ofrecidas por el ex jugador del PSG no fueron del agrado en lo absoluto.

El PSG podría hablar y revelar muchos más detalles

“A su debido tiempo se revelará todo, toda la verdad”, aseguraron desde el PSG, sugiriendo que aún quedan múltiples aspectos por ser aclarados en cuanto a la etapa final de Mbappé en el equipo y lo que fueron las circunstancias reales de lo que fue la salida del delantero y puso rumbo hacia el Real Madrid.

💥 ¡El PSG no ha tardado en responder a Kylian Mbappé!



😡 El club considera que el jugador “no tiene ninguna clase” después de sus declaraciones en la concentración de la selección francesa pic.twitter.com/SPMMxK85lc — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) June 5, 2024

Aparentes impagos del PSG a Mbappé

Este enfrentamiento verbal se suma a otra serie de desencuentros entre ambas partes, especialmente a todo lo que gira en torno al tema económico en cuanto a la salida de Mbappé hacia el club de la Casa Blanca. De acuerdo a información difundida por el medio francés L’Équipe, el club aún no ha pagado al delantero galo los salarios correspondientes a los meses de abril y mayo al futbolista, y se presume que tampoco se le ha cancelado el correspondiente al mes de junio. Este impago ha generado una nueva polémica en un capítulo que parecía haber alcanzado su resolución con el fichaje del jugador por el club madrileño.

Euro 2024 el próximo objetivo

El jugador, por su parte, quiere pasar página y se siente bastante motivado y enfocado en este nuevo capítulo en su carrera profesional. En medio de esta nube de dimes y diretes, Mbappé se colocará el brazalete de capitán y está totalmente enfocado en afrontar la Eurocopa 2024 que se llevará a cabo en Alemania, campeonato que comienza el lunes 17 de junio y Francia parte como una de las selecciones favoritas para quedarse con el torneo.

