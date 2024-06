El presidente Biden y líderes demócratas denuncian a republicanos por negarse a proteger el acceso a anticonceptivos

Los senadores republicanos bloquearon el miércoles un proyecto de ley que protege el acceso a los anticonceptivos a nivel federal y que estaba dirigido a proteger los derechos reproductivos en Estados Unidos, un asunto que solía ser parte de las decisiones privadas de las personas y que ha cobrado carácter político desde antes de las elecciones de 2024.

El proyecto de ley, la Ley del Derecho a la Anticoncepción, consagraría en la ley federal el derecho de las personas a comprar y utilizar anticonceptivos, así como el de los proveedores de atención médica a proporcionarlos.

Se aplicaría a las píldoras anticonceptivas, la píldora del plan B, los condones y otras formas de anticoncepción.

La votación del miércoles forma parte del avance de una serie de medidas legislativas en defensa de los derechos reproductivos planeadas por el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, y los demócratas del Senado.

En Estados Unidos se ha hecho necesario, después de la anulación del fallo Roe vs Wade, que protegía los derechos reproductivos y el derecho al aborto a nivel federal, tomar decisiones legislativas y políticas para proteger estos derechos.

El aborto también se convirtió en un asunto político que definirá el resultado de las elecciones de 2024. Crédito: Evan Vucci/Archivo | AP

El presidente Joe Biden dijo en un comunicado: “Esta es la segunda vez desde la decisión extrema de la Corte Suprema de anular Roe v. Wade que los republicanos del Congreso se han negado a salvaguardar este derecho fundamental de las mujeres en todos los estados. Es inaceptable”.

“La votación de hoy se produce dos días antes del 59º aniversario de la histórica decisión de la Corte Suprema en Griswold vs Connecticut, que estableció que el derecho fundamental a la privacidad protege la capacidad de tomar decisiones profundamente personales libres de la interferencia de los políticos, incluido el acceso a la anticoncepción. Hace dos años, la Corte puso en peligro ese derecho al anular Roe vs Wade y quitarle el derecho constitucional de la mujer a elegir”, recordó Biden.

Y señaló que los funcionarios republicanos continúan negando los derechos reproductivos, poniendo el riesgo la salud de millones de personas y prohibiendo desde el aborto hasta la anticoncepción y la fertilización in vitro e incluso tratan de restringir el acceso a los métodos anticonceptivos y retirar fondos a los programas federales que ayudan a las mujeres a acceder a los anticonceptivos.

Biden prometió que su administración, junto con los demócratas en el Congreso, seguirá luchando para proteger el acceso a la atención de salud reproductiva y seguirá tomando medidas para fortalecer el acceso a anticonceptivos asequibles y de alta calidad.

La campaña del presidente Joe Biden ha adoptado los derechos reproductivos como clave para ganar votantes indecisos, especialmente mujeres.

Un juez federal de Texas ordenó el 7 de abril de 2023 suspender la aprobación en Estados Unidos del medicamento abortivo mifepristona. Crédito: Allen G. Breed/Archivo | AP

Los líderes demócratas del Senado también se pronunciaron condenando los argumentos planteados por los republicanos para bloquear en el Senado el proyecto de ley ‘Right to Contraception Act’ (Ley de Derecho a la Contracepción).

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (D-NY), habló el miércoles en una conferencia de prensa después de que los republicanos del Senado bloquearan la Ley del Derecho a la Anticoncepción, refiriéndose a lo que consideró que significa la negación de los republicanos a proteger los derechos reproductivos.

Schumer comentó en su intervención: “Entonces, dejemos una cosa clara: hoy no fue una ‘votación de exhibición’, sino una votación para mostrarnos quiénes somos. Y los republicanos del Senado mostraron al pueblo estadounidense exactamente quiénes son. Demostraron que no están dispuestos a levantarse y proteger algo que el 92% de los estadounidenses apoya”.

“La Ley de Derecho a la Anticoncepción simplemente dice que si usted desea acceder a métodos anticonceptivos, o si es un proveedor de atención médica que desea recetar métodos anticonceptivos, el gobierno no tiene derecho a interferir. ¿No parece sentido común?”, continuó Schumer.

“Es absolutamente inaceptable que los estadounidenses se pregunten siquiera si los métodos anticonceptivos deberían estar en riesgo o no. Por eso quiero asegurarle al pueblo estadounidense: los demócratas no nos detendremos. Seguiremos luchando. No descansaremos hasta que se consagren en la ley protecciones vitales como las descritas en la Ley de Derecho a la Anticoncepción”, aseguró el líder demócrata del Senado.

