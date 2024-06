El sueño de Rafa Márquez: ser el entrenador principal del Barcelona

Luego de que la etapa de Xavi Hernández llegase a su fin como entrenador del Fútbol Club Barcelona, la directiva del equipo blaugrana hizo oficial la llegada del ahora nuevo técnico del equipo, el alemán Hansi Flick, poniendo punto y final a los rumores y a las especulaciones que hubo en su debido momento sobre un posible ascenso del mexicano Rafael Márquez al primer equipo. Sin embargo, Márquez mencionó en seguir en constante preparación con el equipo filial de la entidad catalana.

Márquez se sincera sobre asumir las riendas del primer equipo

Hansi Flick será el hombre que tomará las riendas del primer equipo del Fútbol Club Barcelona y precisamente por ello es que, en reciente entrevista para Fútbol Picante, se le fue cuestionado a Rafa Márquez sobre si se sentía “preparado” y “apto” para dirigir al equipo blaugrana, a lo que de la manera más sincera y frontal, Márquez afirmó que todavía le falta experiencia para afrontar el reto de entrenar al primer equipo azulgrana.

“Eso nunca lo vamos a saber porque no me ha tocado estar ahí (banquillo del primer equipo). Lo que sí, es que me estoy preparando, obviamente necesito mucha experiencia para tomar un puesto como ese. Si salió mi nombre, fue por el trabajo que estaba haciendo aquí en Barcelona (equipo filial), pero la verdad es que estoy muy contento con lo que se está consiguiendo y logrando”.

Hay que recordar que, a día de hoy, el entrenador mexicano se desempeña como técnico del Barcelona Atlétic, equipo filial que hace vida en la tercera división del fútbol español (Primera Federación), conjunto que está totalmente enfocado en trabajar a los jugadores formados en la cantera del equipo y darles la mayor proyección posible para la alta competitividad en el momento que sea necesario.

Aclarando polémicas

Márquez quiso dejar en clara la polémica que se generó en semanas pasadas, mencionando que nunca postuló su nombre para asumir el puesto que Xavi Hernández dejaba libre, pues solo externó su deseo de que en algún momento en el futuro pudiera dirigir al primer equipo del Fútbol Club Barcelona o a un club de la índole del mismo.

“Mi idea sigue siendo la misma, seguir preparándome, seguir adquiriendo experiencia y ya el tiempo lo dirá. Ya sabremos si estaré o no preparado cuando se dé […] Yo no dije que estaba listo, creo que se descontextualizó mi declaración, yo dije que ¿A quién no le gustaría dirigir al Barcelona? pero en ningún momento me postulé, ni quise desbancar a Xavi porque yo tengo una buena amistad con él y obviamente hay un respeto que no podía faltar”.

