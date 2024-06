Jaime Lozano quiere competencias dentro de la selección mexicana

La selección de México afrontará la Copa América de 2024 con una lista de jugadores poco habitual. Jaime Lozano prescindió de las “vacas sagradas” de El Tri, pero en su plan esta fomentar la competitividad en el plantel.

Jaime Lozano dejó a importantes nombres fuera de la plantilla. Jugadores habituales en las convocatorias de El Tri tendrán que ver la Copa América desde la comodidad de su hogar.

Guillermo Ochoa, Hirving Lozano y Raúl Jiménez no recibieron el llamado. Sin embargo, “Jimmy” espera que estos jugadores recuperen su nivel en el fútbol europeo para que aumente la competencia dentro de El Tri.

“Esta gente es y ha sido (importante), la gente que no está hoy, va a ser importante en la medida de que ellos sigan compitiendo, hoy es una oportunidad nueva para otros. A mí me tocó estar donde están algunos que tienen su primera oportunidad, me tocó en Copa América en Perú con La Volpe, es algo inolvidable, una vez que entras en selección, no te quieres ir más“, dijo Lozano en conferencia de prensa.

🇲🇽 🎙️ Habló Jaime Lozano sobre la preparación de México: "Queremos un equipo que tenga clara las cosas. Un equipo muy dinámico y que pueda aprovechar los espacios, que sepa defenderse bien. Estamos proyectando al Mundial 2026" 🇲🇽 🎙️pic.twitter.com/G4yxZH9fsA — Fútbol de Primera (@fdpradio) June 5, 2024

Cualquiera puede ir a la selección mexicana

Con su nuevo método, Jaime Lozano quiere sostenerse en la meritocracia para armar las convocatoria a la selección de México. “Jimmy” confía en que esto aumente la sana rivalidad en la plantilla y le permita tener un universo más amplio de futbolistas que pueden ser convocados.

“Esto va a generar muy buena competencia, muy buena vibra y seguramente estos jugadores que cada ocho días demuestran la capacidad que tienen, nos ayudará muchísimo a la proyección que tenemos ahora mismo con los jugadores que tenemos hoy aquí, la vibra y el ambiente siempre es espectacular aquí, desde que estoy aquí he sentido eso, a veces pierdes, evidentemente te vienes abajo o nos molestamos, pero es natural, todos queremos competir, ganar y lo mismo para los que pueden regresar“, concluyó.

Lista de convocados de la selección mexicana

Porteros: Ángel Malagón (América), ‘Tala’ Rangel (Chivas), Julio González (Pumas).

Defensas: Israel Reyes (América), Jorge Sánchez (Porto), Brian García (Toluca), César Montes (Almería), Victor Guzmán (Rayados) Alexis Peña (Necaxa), Johan Vásquez (Genoa), Chiquete Orozco (Chivas), Gerardo Arteaga (Rayados), Bryan González (Pachuca).

Medios: Edson Álvarez (West Ham), Luis Romo (Rayados), Jordan Carrillo (Santos) Erick Sánchez (Pachuca), Orbelín Pineda (AEK), Roberto Alvarado (Chivas), Luis Chávez (Dynamo Moscú), Ángel Montaño (Mazatlán), Fernando Beltrán (Chivas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul).

Delanteros: Marcelo Flores (Tigres), César Huerta (Pumas), Julian Quiñones (América), Santiago Giménez (Feyenord), Alexis Vega (Toluca), Uriel Antuna (Cruz Azul), Guillermo Martínez (Pumas), Diego Lainez (Tigres).

