“A mi nadie me ha forzado”: Jaime Lozano aclara los cambios en la selección de México

Jaime Lozano comenzará a probar sus cambios hechos en la convocatoria mexicana. “Jimmy” ha dejado fuera a jugadores habituales en la convocatoria de El Tri. Sin embargo, el seleccionador azteca aclaró que esta decisión no fue impuesta desde arriba.

Algunos reportes explicaban que la exclusión de las “vacas sagradas” de El Tri se trataba de una orden dirigencial. Existían los rumores de que el cambio generacional era forzado. Pero Lozano habló sobre este punto.

“Yo tomo todas las decisiones sé que han salido a decir que cierto entrenador lo obligaron a convocar, pero a mí nadie me ha forzado, los que no vivieron fue para abrir el abanico y darle esa responsabilidad a otros y veo en mi cabeza el mejor equipo para el 2026 y debemos confiar en jugadores que lo merecen”, explicó en conferencia de prensa.

EL JIMMY LOZANO QUIERE CONSOLIDAR JÓVENES COMO JORDAN O MONTAÑO#CentralFOX | El entrenador de la Selección Mexicana sabe que no solo el resultado inmediato importa, por lo que se apoya en los juveniles.https://t.co/xqXn2TPp3w — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 31, 2024

Jaime Lozano argumentó su decisión en el hecho de que quiere tener un universo más amplio de jugadores de cara al Mundial de 2026. Al incluir juventud hay más garantías de que estos jugadores lleguen a aquel torneo que se disputará en dos años.

“Creo que sí por eso tomamos esa decisión en base a tener un abanico más importante de jugadores a tener una competencia interna y verlos en un entorno de exigencia y si creo que hay tiempo y hay calidad y hay que ponerlos y confiar en ellos. Hay que tomar decisiones y no pensar tanto en el resultado inmediato”, agregó.

Los dirigentes apoyan a Jaime Lozano

Lejos de cuestionar los cambios que estaría implementando Jaime Lozano, los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol apoyan los pasos de “Jimmy”. El entrenador azteca reconoció que se siente respaldado por los hombres de traje y corbata.

“Siempre que me he sentado con la directiva se habla de la confianza, pero también sabemos que el fútbol es de resultados y me han apoyado en todas mis decisiones y no pienso en qué va a pasar si pierdo entonces trataré de llegar lo mejor preparado y estoy seguro que daremos una buena cara”, concluyó.

