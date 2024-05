México vs. Bolivia: dos selecciones que afinan detalles para la Copa América

La selección de México se enfrentará este viernes en el Soldier Field de Chicago a la de Bolivia en un amistoso en el que ambas no podrán contar con varias de sus principales figuras.

Después de perder la Liga de las Naciones ante Estados Unidos, que le dio un baile en la final, los mexicanos se proponen ser protagonistas en la Copa América.

Este viernes el seleccionador Jaime Lozano buscará la victoria, pero sobre todo observar a sus figuras jóvenes, como parte de la renovación del Tri, que jugará el torneo continental en el grupo B contra Jamaica, Venezuela y Ecuador.

Con la ausencia del guardameta Guillermo Ochoa, quien jugó cinco Copas Mundiales, pero pasa por un momento de baja en su carrera, y sin los atacantes Hirving Lozano y Henry Martín, México jugará la Copa con una combinación de jóvenes y veteranos, con los cuales buscará superar a Bolivia.

Lozano dio un golpe de autoridad al anunciar su nueva convocatoria y dejar fuera a Ochoa, considerado un intocable, a pesar de mostrar un rendimiento por debajo de figuras como Luis Ángel Malagón, héroe del título del América en el Clausura del fútbol mexicano.

Tanto México como Bolivia apostarán este viernes por jóvenes que se asociarán con algunas figuras de experiencia.

Bolivia, que jugará el grupo C de la Copa América contra Estados Unidos, Uruguay y Panamá, presentará un equipo con nueve novatos que tendrá una mayoría de jugadores del club Bolívar, líder del torneo local, y no contará con figuras del The Strongest y del Always Ready, que participan en competencias sudamericanas.

El seleccionador Antonio Carlos Zago busca un delantero que sustituya el goleador histórico de la selección, Marcelo Martins, quien se retiró.

Este viernes estará atento al trabajo de César Menacho y Carmelo Algarañaz, dos figuras con talento.

Alineación probable de México

México: Julio González; Alexis Peña, Pablo Monroy, Rodrigo Huescas, Jesús Alcántar; Fidel Ambriz, Rodrigo López, Alan Bautista, Jordan Carrillo, Andrés Montaño; Ricardo Monreal,

Seleccionador: Jaime Lozano.

Alineación probable de Bolivia

Bolivia: Carlos Lampe; José Sagredo, Jairo Quinteros, Sebastián Álvarez, César Romero; José Verdecio, Miguel Terceros, Moisés Villarroel,Lucas Chávez; César Menacho, Carmelo Algarañaz.

Seleccionador: Antonio Carlos Zago.

Árbitro: Por designar.

Estadio: Soldier Field, Chicago.

