Hispano, padre de 4 hijos, fallece por disparo mientras manejaba en el Condado de Riverside

Un hispano, padre de cuatro hijos, falleció víctima de un tiroteo mientras conducía la mañana de este lunes 3 de junio por una transitada vialidad del Condado de Riverside.

Víctor Hugo León conducía de regreso a casa aproximadamente a las 6:30 a.m. de este lunes en State Street, cerca de West 7th Street, en el área de San Jacinto, cuando recibió el balazo que le quitó la vida.

Las autoridades arrestaron a un hombre, identificado como Julio César Rodarte, acusado de disparar contra transeúntes y automovilistas que pasaban por la vía pública la madrugada del lunes. Además de causar la muerte de León, el sospechoso lesionó a otra persona.

Alguaciles del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside acudieron al lugar después de recibir informes sobre un sujeto, supuestamente Rodarte, que efectuaba disparos al azar contra los automóviles que pasaban.

Víctor Hugo León fue víctima de los disparos efectuados por el sospechoso. El hispano mantenía un matrimonio de 13 años con Griselda Zepeda, con quien estaba criando a cuatro hijos en su primera casa que compraron hace dos años en San Jacinto.

Zepeda declaró a la cadena KTLA que estaba devastada por la pérdida de su esposo de esta forma tan inesperada.

“Era una persona muy adorable. Nos deja muy destrozados. Tenía esa mala cara, pero era tan encantador, siempre hacía lo mejor que podía para su familia“, dijo Zepeda.

El padre de familia hispano trabajaba en el turno nocturno de un almacén en Moreno Valley y llegaba a su casa por la mañana. Cuando Zepeda despertó, se inquietó al ver que su esposo no se encontraba allí.

Una llamada a su hermana, quien trabajaba con León, confirmó que había salido del trabajo aproximadamente una hora antes.

“Siguió pasando más tiempo. Simplemente, tuve la sensación de que algo malo había pasado“, expresó Zepeda.

“Después de que él no me devolviera la llamada después de 40 veces, supe que algo andaba. Denuncié su desaparición. Fui a todos los hospitales con la esperanza de que me dijeran que estaba allí”, agregó.

Imágenes de cámaras de vigilancia capturaron cuando Rodarte comenzó a disparar al azar en contra de automóviles que circulaban en State Street. En un momento, se puede ver cuando dispara un cargador entero, arrojándolo y cargando otro.

Desde otro ángulo, se puede ver al sospechoso de 39 años caminando por la acera mientras dispara contra un camión negro y otros vehículos. Más tarde, parece que Rodarte se quita los zapatos, y algunos testigos dijeron que el supuesto atacante se despojó de toda su ropa.

“Al parecer, le dispararon de frente, y todavía así intentó escapar. No sé qué pasó por su mente, el último suspiro que tomó. Me duele tanto”, dijo Zepeda en referencia a su esposo.

Hasta la mañana de este miércoles no quedaba claro sobre el lugar donde las autoridades encontraron al sospechoso de 39 años, pero fue arrestado y acusado de un cargo de asesinato y 10 cargos de intento de asesinato. Por el momento se desconoce qué motivó al sujeto a efectuar los disparos.

Después de la experiencia que vivió este lunes, Zepeda mencionó que las personas deben abrazar a sus seres queridos porque nunca se sabe lo que puede pasar. Dijo que necesitará de Dios para poder superar esta tragedia.

“(Mi esposo) se acercó mucho a Dios. No importa si es bueno o malo, siempre debes acercarte a Dios. Lo recuerdo y necesito hacerlo para superar esto”, agregó Zepeda.

Familiares crearon una página de GoFundMe para solicitar donaciones que ayuden a la familia de León para cubrir los gastos por los servicios funerarios.

Las autoridades del Condado de Riverside informaron que la segunda víctima de los disparos del sospechoso se encuentra en condición estable.

