“Dibu” Martínez está dispuesto a “pelearse” con su club para que lo dejen ir a Juegos Olímpicos

Emiliano “Dibu” Martínez, portero campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, no se resigna y seguirá peleando con su club Aston Villa con tal de que le permitan viajar a París 2024 para competir en los Juegos Olímpicos 2024.

En una entrevista para la prensa argentina desde la concentración del equipo albiceleste en Miami de cara a la Copa América, el portero titular del equipo reiteró que uno de sus sueños es ir a París 2024, por lo que hará todo lo que esté en sus manos, aunque sabe de sobra que no es una decisión que dependa solo de él y antici´pó que después del torneo continental se sentará nuevamente con la directiva para intentar negociarlo.

“Es un deseo que quiero jugar los Juegos Olímpicos, pero no solo depende de mí. El club (Aston Villa) me ha bloqueado muchísimas veces. Quedé en jugar la Copa América y después tomar una decisión. Con el club, que no dejó ir a ningún jugador de selección, no está 100% dado“, dijo el polémico cancerbero a TyC Sports.

Aunque los Juegos Olímpicos son para equipos Sub-23, a cada combinado se le permite llevar 3 elementos mayores de esta edad y el portero sería uno de ellos en caso su club acepte prescindir de él.

Sin embargo, desde hace meses se sabe que al no ser fecha FIFA los clubes europeos extendieron su negativa a prestar a sus jugadores para el torneo, tal y como le está sucediendo a Martínez en el Aston Villa.

Uno de los casos más sonados en este sentido es el de Kylian Mbappé, quien recientemente fue develado como el nuevo refuerzo del Real Madrid, pero semanas atrás se buscó el permiso para que compitiera, incluso el presidente de Francia, Emmanuel Macron, intercedió por él, pidiéndole al que fuera su próximo club que le permitieran representar a su país, pero todo apunta a que no lo dejarán ir.

De momento, “Dibu” se encuentra enfocado completamente en la copa y los amistosos que le servirán de preparación a su equipo y que tiene pactados contra Ecuador el 9 de junio y contra Guatemala el 14 del mismo mes, antes de iniciar su participación en el torneo continental el 20 de junio contra Canadá.

La Copa América concluirá el 14 de julio, y 10 días después arrancarán los Juegos Olímpicos, el 24 del mismo mes, casi a la par que la Premier League, donde juega Martínez.

“Lo más importante es la Copa América, y después los Juegos Olímpicos. Mi sueño es llevar la medalla dorada. Siempre pongo a la selección argentina por delante, y si tengo que pelearme con el club, lo haré”, agregó “Dibu”.

Argentina debutará en el torneo de fútbol olímpico frente a Marruecos el 24 de julio en el Parque de los Príncipes, en París, luego se enfrentará con Irak el 27 de ese mes en Lyon, y en el mismo escenario se cruzará con Ucrania tres días después.

La albiceleste buscará en París 2024 su tercer oro olímpico, luego de obtenerlo en Atenas 2004 y Pekín 2008.

Sigue leyendo:

· Argentina se pone a punto: lo que debes saber del entrenamiento previo a la Copa América

· ¿Está cuidando el ‘Tata’ Martino a Messi para la Copa América? Esta fue la respuesta del técnico

· Copa América entregará récord de millones de dólares en premios a selecciones