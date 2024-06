En México dudan de la capacidad de Jaime Lozano para dirigir a la Selección Nacional

Jaime Lozano amaneció este jueves en medio de fuertes cuestionamientos sobre si es el técnico adecuado para la selección de México a 14 días para que inicie la Copa América 2024, después de que Uruguay exhibió la pobreza de recursos tácticos del equipo azteca al caer en forma estrepitosa 0-4 con tres goles de la figura del Liverpool Darwin Núnez y uno más de Facundo Pellistri.

Lozano desafortunadamente unificó criterios negativos sobre su labor al frente del combinado azteca y la mayoría puso en duda su continuidad al frente del Tricolor, sobre todo porque se le cuestionó públicamente que no tiene colaboradores con experiencia y capacidad en su cuerpo técnico conformado por casi 15 personas.

Si bien acabando el juego, el primero en externar su enojo y molestia contra Jaime Lozano fue el director técnico de los uruguayos, el argentino Marcelo Bielsa, quien entre líneas externó que un partido como este: “Se toma con mayor seriedad, sobre todo porque tienes en puerta a un rival muy poderoso como Brasil en las próximas horas”.

Horas después, exjugadores, comentaristas y exentrenadores en el papel de analistas fustigaron la labor de Lozano, entre ellos Ricardo La Volpe, técnico de la Selección de México en el Mundial 2006 de Alemania y ahora analista de TUDN, Javier Alarcón, José Luis Sánchez Solá y Ricardo Peláez de ESPN, David Faitelson y Francisco Fonseca de TUDN, así como Luis García de TV Azteca, se sumaron a los cuestionamientos y fueron severos en sus críticas contra la labor de Lozano y aseguraron que no cuenta con la capacidad de dirigir a una selección.

Ricardo La Volpe



El controvertido exentrenador de la Selección de México, Ricardo La Volpe cuestionó que Jaime Lozano con esa idea de renovar al Tricolor haya lanzado a tantos jóvenes a un partido de tanta trascendencia como el que enfrentaron a Uruguay.

“Si tanto quieres hacer un recambio generacional en la Selección, metes a jugadores jóvenes arropados por gente de experiencia y no los lanzas contra una potencia como contra Uruguay” y también dijo que: “No se ve un estilo, a la selección le falta todo eso y creo que el camino debe ser analizado con frialdad, porque así no se puede”.

Luis García

El locutor de TV Azteca y exmundialista en Estados Unidos 1994 y Francia 1998, expuso que: ” Hoy Jaime Lozano con esas decisiones mostró muchísimas dudas que si realmente es un tipo apto para dirigir a la selección nacional. Hoy volvió a manifestar que no”.

Y añadió que:”Me parece que hoy nos gritó a todos que no tiene las aptitudes y habilidades para manejar a una selección nacional. No se puede salir y sacar a una selección titular de esta manufactura, da la impresión de qué no sabían de quién era Uruguay. De que no sabían quién era Marcelo Bielsa, de que no sabían cómo iba a jugar el equipo uruguayo. Además, una de las mayores carencias que tiene Jaime Lozano y su grupo de colaboradores, es la falta de capacidad”.

David Faitelson



Uno de los más severos críticos contra Jaime Lozano fue el comentarista de TUDN David Faitelson quien expuso sin cortapisas que el actual técnico de la selección de México no tiene la capacidad para ese puesto: “Fue un desastre, un desastre auténtico de la selección mexicana, no hay absolutamente nada en este equipo positivo, con todo respeto”.

También dijo que faltan horas para el duelo crítico contra Brasil y que el funcionamiento de la escuadra nacional azteca deja mucho que desear: Quedan horas ante un partido contra Brasil que va a ser muy complicado el sábado y bueno, la realidad es que el funcionamiento de México deja mucho que desear. La defensa es un carnaval. A mí me queda claro que Jaime Lozano no es el entrenador para esta selección mexicana de fútbol. Jaime Lozano no sirve para dirigir a esta selección”.

Javier Alarcón



Mientras tanto, el analista de la cadena ESPN, Javier Alarcón, también se sumó a los duros cuestionamientos sobre si Jaime Lozano tiene la capacidad para dirigir a una selección como la de México: “Jaime Lozano es un técnico manipulable, es un técnico al que puedes más o menos llevar para acá o para allá, dependiendo de las circunstancias y así tenemos una noche negra para el fútbol mexicano”.

También agregó que: “Es difícil contener los adjetivos y aunque se trate de ser muy objetivo para poner en contexto esta derrota contra Uruguay, que no trae lo mejor de lo mejor, pero que es un equipo que produce sensaciones de eficiencia a partir del modelo de juego”.

Ricardo Peláez fue de los analistas que cuestionaron con dureza el estilo y formas de dirigir a la selección de México de Jaime Lozano. Foto: Eloisa Sánchez/Imago7.

Ricardo Peláez

Mientras tanto, Ricardo Peláez, también analista de la cadena ESPN, expuso que: Hay poco que decir, el peor partido de Jaime Lozano, sin despeinarse, Uruguay, nos mete cuatro goles y tuvimos una sola llegada, aquel disparo de Roberto Alvarado que pega en el larguero. Por eso, lo que más me preocupa es el contagio de la gente, porque empiezan los abucheos para Raúl “Tala” Rangel, después para toda la línea defensiva y se contagian los otros, Alvarado, de quien esperábamos mucho, no tiene una buena participación”.

El resto como José Luis Sánchez Solá y el propio Francisco Fonseca también coincidieron en la falta de recursos que está mostrando el técnico Jaime Lozano y sobre todo su grupo de colaboradores.

Si la @FMF decide hacer oídos sordos a la voz de la experiencia del técnico rival y valida todo lo que decida @jaime_lozano_

