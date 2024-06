Lanzan el tráiler de “Piece By Piece”, la película biográfica de Pharrel Williams por LEGO

Tremenda sorpresa se llevaron los fanáticos de Pharrel Williams luego de que saliera a la luz el primer tráiler de “Piece by Piece”, la cinta para la que el cantante colaboró con LEGO en un intento de mostrar la historia de su vida hasta convertirse en una de las más grandes estrellas de la música y el mundo de la moda.

Durante las primeras horas de este 6 de junio, se lanzó un vistazo al proyecto más innovador del intérprete estadounidense. Y es que bajo la dirección de Morgan Neville, cineasta conocido por su labor en el documental “20 Feet From Stardom”, la biopic tiene como objetivo ser una experiencia visual única para el público.

¡Y vaya que lo logra! A través de los 2 minutos y 37 segundos que dura el tráiler se ofrece una perspectiva fresca y lúdica sobre el viaje artístico y personal de Williams, adjetivos que nunca fallan en describir cada uno de sus proyectos.

De acuerdo con Neville, esta cinta representa innovación no solo a nivel creativo, sino narrativo: “Lo que hicimos no es como ninguna otra película. No sé qué comparación se le podría hacer. La gente puede intentar etiquetarla. Es simplemente su propia película. Es alucinante, en cierto modo, la libertad que pudimos plasmar en el film, pero eso solo funciona si estás canalizando a tu sujeto“, declaró en entrevista con Variety.

Otra de las sorpresas que este lanzamiento trajo consigo fueron las apariciones especiales de celebridades que han marcado su vida. Tal es el caso de Kendrick Lamar, Justin Timberlake, Jay-Z, Snoop Dogg y Timbaland, por mencionar algunos.

Lego versions of Jay-Z, Snoop Dogg, Kendrick Lamar & Timbaland 🧱 pic.twitter.com/5TbKlz4W6U — Kurrco (@Kurrco) June 6, 2024

“Piece by Piece”, de Pharrell Williams en colaboración con LEGO, llegará a todos los cines el próximo 11 de octubre y las reacciones del público no se han hecho esperar.

“Pharrel Williams enseñando cómo se tienen que hacer las cosas”, “La película que no sabía que necesitaba”, “Esta es la cosa más cool del mundo”, “No puedo esperar a verla”, “Ahora tengo que verla en cines” y “Perdérsela no es una opción”, son algunas de las reacciones que se registraron en plataformas como Instagram y X.

