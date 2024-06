Manuel Neuer y Marc-André Ter Stegen, una “guerra” interna entre los arqueros de Alemania

El próximo viernes 14 de junio la selección nacional de Alemania estará haciendo su debut en la Eurocopa del año en curso que se llevará a cabo en suelo germano, ante el combinado de Escocia, duelo que forma parte del Grupo A en donde los locales deberán compartir también con Hungría y Suiza. Alemania parte como una de las selecciones favoritas para llevarse dicho certamen.

Sin embargo, en la concentración del equipo alemán que se está llevando a cabo en Herzogenaurach explotó una inesperada guerra mediática entre los arqueros, que enturbió la convivencia y llegó a los micrófonos con declaraciones de bando y bando.

Ter Stegen inconforme

Toda esta “guerra” mediática tuvo punto de partida luego del partido amistoso que culminó en un empate sin goles entre Alemania y Ucrania, aunque desde hace mucho tiempo ya había indicios que daban a entender que en cualquier momento estallaría. El portero titular para dicho encuentro fue Manuel Neur, referente del Bayern Múnich y el que sigue siendo el hombre con mayor continuidad en el equipo nacional en los últimos años. En consecuencia, el entrenador Julian Nagelsmann relegó al banco de suplentes al hombre del Fútbol Club Barcelona, Marc-André Ter Stegen.

Declaraciones de parte y parte

En dicho contexto, el portero del equipo catalán de 32 años de edad no se contuvo en lo absoluto y expresó sus pensamientos y sensaciones al ser consultado por medios locales en cuanto al partido y el haber estado en el banquillo: “Es muy decepcionante, no es una situación agradable”, soltó, elevando la temperatura interna de la plantilla. “Aunque no esté de acuerdo, al final del día está la responsabilidad con el grupo, por lo que voy a ayudar en lo que pueda”, aceptó su rol con muestras claras de no estar feliz con ello. “Le dije al seleccionador nacional que una cosa es lo deportivo y otra es la cuestión humana. Quiero que todos puedan confiar en mí”, concluyó, buscando bajarle el perfil a la controversia, que para ese entonces nada podía evitarla.

Ya que Neuer, de 38 años; tal vez en su última etapa defendiendo el arco de su nación, le respondió. “Es un problema conocido en la posición de arquero; no ha habido un entrenador que haya permitido jugar a dos al mismo tiempo”, golpeó con sutileza.

“La decisión siempre es difícil. Marc conoce la situación. Hay que decirlo, es lamentable porque realmente es un portero de clase mundial que ha mostrado buenas actuaciones. Pero eso también es parte del negocio”, cerró el portero campeón con Alemania en el Mundial de 2014 tras vencer en la final a la Argentina de Lionel Messi en tiempo suplementario.

Neuer en total ha acumulado participaciones a un muy buen nivel en Copas del Mundo, 3 Eurocopas, por lo que su nivel y ascendencia siempre han mantenido relegado a Ter Stegen a ser considerado el segundo arquero de la Selección Nacional de Alemania, que en esta ocasión decidió alzar la voz para defender su postura.

La Eurocopa cada vez más cerca

Para el próximo viernes, Alemania estará disputando lo que será su último partido preparatorio de cara a la inauguración de la Eurocopa, enfrentando a la escuadra de Grecia. En dicho encuentro se podrá apreciar si las palabras de Ter Stegen tuvieron efecto en lo positivo o no, y con respecto a su futuro en el equipo teutón.

