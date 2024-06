Risas aseguradas con los memes por la derrota de México contra Uruguay

El combinado mexicano sufrió una dolorosa y apabullante derrota ante la selección nacional de Uruguay de 0 goles por 4 en partido amistoso como preparación de cara a la Copa América que se estará llevando a cabo en los Estados Unidos el mes en curso. Desde el primer tiempo del partido, los charrúas consiguieron adelantarse en el marcador, situación que el técnico Jaime Lozano no pudo evitar y mucho menos revertir a pesar de los cambios que efectuó en el segundo tiempo.

Desde las gradas se escucharon todo tipo de gritos, también hubo aficionados que invadieron la cancha al finalizar el encuentro, un escenario que generó bastantes críticas, memes y reacciones en contra del cuerpo técnico de Jaime Lozano.

Uruguay dominó de principio a fin

Desde los primeros 45 minutos del partido, México perdía de manera bastante estrepitosa y abultada en el marcador, razón que tuvo como efecto que las redes sociales estallaran en contra de los jugadores y también del entrenador Lozano. De inmediato los memes no se hicieron esperar y los mismos se hicieron virales, pues no entendían el planteamiento del entrenador del tricolor azteca.

Las redes sociales se hicieron sentir

Por medio de las redes sociales, los usuarios atacaron a más no poder la estrategia de Lozano. Estos fueron algunos de los comentarios que se hicieron virales:

A través de redes sociales, los internautas atacaron la estrategia de Lozano. Estos fueron algunos de los comentarios que se viralizaron: “Guillermo Almada ya estaría masacrando a Uruguay con 11 morros de secundaria o prepa trunca. Lárgate Jimmy Lozano, no vuelvas”, “Los Pochos ya están gritando jajajaja Y hasta David Faitelson ya le está diciendo Técnico amateur al Jimmy Lozano”

De Marcelo Bielsa a Martinoli: los señalamientos y juicios que Jimmy Lozano recibió por la derrota en el México vs Uruguay Jimmy Lozano fue el hombre que fue señalado por la derrota del combinado mexicano en las redes sociales, y los periodistas, fanáticos y especialistas en la materia cuestionaron la alineación mexicana, pues presentó que le que a los ojos de muchos pudiera ser una selección ‘B’.

Todos apuntaron contra Lozano

En la transmisión del partido, Christian Martinoli y Luis García no titubearon ni un solo segundo para cuestionar el rendimiento de Jaime Lozano, por lo que cada uno expresó contundentes críticas contra Jimmy por su estrategia. Una de las personas que se mostró bastante disgustado por el resultado fue el Doctor García, en los micrófonos de la transmisión expresó las siguientes palabras:

“No sabe ni qué hacer, pasó con Estados Unidos, cuando tiene que modificar, este hombre ha manifestado que no tiene los papeles para ser el entrenador de la selección mexicana, por más que sea muy amigo del que tú me digas… ¡ese hombre todavía no tiene los papeles para ser el director técnico nacional”, sentenció.

Por su parte, Martinoli sentenció que el logro que tuvo Lozano en Copa Oro no es lo suficiente para que el entrenador esté al mando de la selección nacional de México para afrontar la Copa Mundial de 2026. “Ganar la Copa de Oro no te pone en la órbita mundialista, tienen un entrenador porque es muy buena gente”, expresó.

Por su parte, Marcelo Bielsa, director técnico de Uruguay, cuestionó el planteamiento táctico de México, ya que en su opinión el equipo azteca debió salir con todo y mantenerse constante al ataque. “Un equipo que está preparándose, debería haber tomado el partido de hoy con su máximo poderío sabiendo que tiene que jugar con Brasil, entonces la explicación es muy clara”.

Por su parte, David Faitelson, comentarista y analista de TUDN, expresó en redes sociales su perspectiva de lo que fue el desempeño de México en el juego. “Una vergüenza la selección mexicana de futbol…”.

Uruguay || México pic.twitter.com/5KtcE179xo — El Camarada De La Gorra 🧢 (@DiamondRuelas) June 6, 2024

Lo terminó 😭😭😭



MÉXICO (😂) 0

URUGUAY 4



Excelente muchachos. A seguir así. Baile y a otra cosa.



Sobre la Copa América:

– Panamá

– Bolivia

– Estados Unidos



Todo lo que no sea 9/9, 389 goles a favor y 0 en contra, es vergonzoso. No seamos boludos por favor. Gracias. pic.twitter.com/I7Iiujotbv — Diablos Rojos UY 👹 🇺🇾 🏆🏆🏆 (@UyDevils) June 6, 2024

Así estamos todos los mexicanos viendo el México vs Uruguay… ya sabíamos que pasaría pero igual duele y decepciona… 😮‍💨 pic.twitter.com/jBxU39YsHF — MT2 (@madrid_total2) June 6, 2024

La defensa de México intentando quitarle el balón a Uruguay: pic.twitter.com/An7HLY3JMm — Tato 🇹🇻 (@tato19__) June 6, 2024

