Adamari López lanza mensaje sobre la infidelidad: “A mí me gusta que me digan la verdad”

Adamari López durante años ha demostrado su sinceridad en pantalla y lo volvió a hacer en ‘Desiguales’, el programa transmitido por la señal de Univisión. En esta oportunidad, el tema del programa era las infidelidades.

En esta edición, el tema ocupó gran parte del tiempo y esto debido a las controversiales opiniones de las presentadoras.

La confrontación inició después de que Nancy Álvarez dio su opinión sobre las infidelidades y López no estuvo de acuerdo.

Para la doctora Nancy, como es también conocida, expresó que en ocasiones no es necesario contar la verdad sobre una infidelidad para no dañar a los familiares.

“Si yo creo que eso fue fortuito, que esta mujer u hombre no querían, que se mueren de miedo de que su familia lo sepa, que aman a su mujer, ¿para qué decírselo?”, dijo.

¿Qué dijo Adamari López al respecto?

Por supuesto, López no se quedó callada y demostró con sus palabras y expresiones faciales su desacuerdo:

“Precisamente por la confianza que se supone que se genere en la pareja y que lleve a que tú confíes y tengas una relación más estable, precisamente, porque supuestamente fue fortuito, es que pensaría que se lo deberías de decir”. Adamari López – Conductora de 'Desiguales'

La doctora Nancy, especialista en terapias de pareja, se justificó diciendo que si se entera la otra persona se entera de la de la infidelidad de su pareja, la bota a la calle.

Ante esto, la puertorriqueña respondió: “Mire doctora, si me he quedado con la pareja ya en varias ocasiones sabiendo, cómo va a decirme que si me lo dice abiertamente, voy a botarla”.

Acerca de su última afirmación, la conductora dejó en claro que ya ha vivido una situación similar y que para ella es fundamental la sinceridad.

Por su parte, la compañera de las dos, Karina Banda, también estuvo de acuerdo con Adamari López y apoyó sus argumentos.

López apuesta por la sinceridad

A pesar de que se notaba bastante acalorada, López expresó que ella está de lado de la sinceridad y que las mentiras no son justificables.

“Usted decidirá si quiere que su pareja le comente la verdad o no, es un tema que tiene que hablar con ella, a mí me gusta que me digan la verdad y yo decido si quiero o no perdonar. Dejo eso dicho y me voy a tranquilizar”, concluyó.



A lo largo de su carrera en la televisión, Adamari López experimentó una relación muy polémica y fue su matrimonio con Luis Fonsi. En varias ocasiones, ha compartido que fue uno de los momentos más desafiantes de su vida, ya que también enfrentó el reto de superar el cáncer.

Seguir leyendo: