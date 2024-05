Adamari Lopez se desmaquilla en plena transmisión de “Desiguales” para enviar un mensaje sobre la belleza 

La reconocida actriz y conductora Adamari López se ha vuelto tendencia en redes sociales por su más reciente hazaña dentro del programa “Desiguales”, donde decidió desmaquillarse para mandar un contundente mensaje sobre la belleza natural.

Fue en plena transmisión en vivo de la producción de Univision que la protagonista de “Amigas y Rivales” rechazó el abuso de los filtros en redes sociales, resaltando que la belleza natural es algo que debe normalizarse.

“Empezamos a hablar en el show de uno de los temas de actualidad: las mujeres hoy en día quieren cambiarse, ya sea porque quieren usar filtros o porque quieren ponerse bótox y operarse a los 20 años, cuando todavía esa piel está fresca y súper linda; para mí, eso sería una señal de inseguridad”, expresó la boricua ante sus compañeras.

Con el rostro sin una sola gota de maquillaje y dejando a la vista sus “imperfecciones”, Adamari López continuó la transmisión de “Desiguales” reafirmando su postura ante el uso excesivo de filtros y los arreglos estéticos a una temprana edad.

“No es que uno no se pueda hacer sus arreglitos, pero ¿tan temprano en la vida? Entonces, decidí en medio del show quitarme el maquillaje, ¿por qué no verse uno de manera natural?”, cuestionó la famosa.

Por su parte, el resto de las conductoras no dudaron en aplaudir la acción de Adamari López y llenarla de mensajes de cariño. Tal fue el caso de Karina Banda, quien conmovida le dijo: “Estoy segura de que eres la primera persona que tiene los pantalones de desmaquillarse en un programa de televisión y continuar haciendo el programa sin maquillaje, real, como eres”.

Esta acción también fue aplaudida por los internautas y usuarios en diversas redes sociales, pues los comentarios positivos no se hicieron esperar: “Ojalá algun día las mujeres comenzaran a ser más naturales y a quererse tal como son” y “Creo que Adamaris se ve más joven sin maquillaje, se ve hermosa!! La que es bella es bella”, son ejemplos de estas muestras de cariño.

