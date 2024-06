Adamari López revela que pensó en autolesionarse en su momento más oscuro

Adamari López se caracteriza por su franqueza delante de la pantalla y en el programa ‘Ada & Chiqui De Show’, reveló uno de los momentos más difíciles de su vida: Pensó en autolesionarse mientras se recuperaba del cáncer de mama.

En el capítulo llamado ‘Revelaciones dolorosas: cómo superamos nuestros momentos más oscuros’, López confesó que mientras se reponía de su enfermedad, muchos familiares la presionaban por conseguir boletos para un concierto de Luis Fonsi, exesposo de la puertorriqueña.

“Con quien estaba casada tenía un concierto, yo todavía no estaba recuperada, tenía mi senito normal, el otro más arriba, no tenía cabello. Y me dieron boletos para repartir entre mi familia y los amigos, era el estrés de que todo el mundo pedía y me reclamaba, como si yo tuviera el control de los boletos del concierto que era de mi pareja”, contó.

Después de pronunciar esas palabras, vino su mayor confesión: “Y, en un momento dado, esto no lo he dicho nunca, era una tontería, con mi hermana, por teléfono (lágrimas), por los boletos, me dieron ganas de estrellar el carro”.

Momento de reflexión

Por supuesto, Adamari López utilizó ese momento para reflexionar y aseguró que su intención nunca fue quitarse la vida, solo que en ese momento le dio ganas de romper su auto por el estrés del momento.

Expresó que en momentos difíciles, la mente puede jugar una mala pasada y llevar a la gente a cometer actos que, más adelante, se pueden arrepentir.

Sobre esa situación que vivió en el pasado añadió: “‘¿Para qué me joden?’. Yo decía, yo ya tengo mi propio peso de mis propios problemas para que alguien me venga a reclamar por algo en lo que yo no tengo que ver, era una tontería, pero estaba tan agobiada con tanta cosa, lo recuerdo claramente, lo que yo tenía ganas era de estrellar el carro y no tener tanto problema”.

“Una cosa pequeña en un momento donde uno se siente tan vulnerable, puede hacerse muy grande. No es culpa de nadie… Simplemente a veces se nos olvida que la gente que está a nuestro alrededor, tiene sus propios problemas. Nos ofuscamos en el yo”, comentó.

Adamari López en ‘Desiguales’

Además de tener su podcast junto a su amiga y comadre, Chiquibaby, López se desempeña como una de las presentadoras a ‘Desiguales’.

En el programa que se transmite por Univisión, también se encarga de mostrarse tal cual es. En una de las emisiones se desmaquilló en vivo con la finalidad de hablar del amor propio y de la autopercepción que tienen las personas sobre ellos mismos.

“No es que uno no se pueda hacer sus arreglitos, pero ¿tan temprano en la vida? Entonces, decidí en medio del show quitarme el maquillaje, ¿por qué no verse uno de manera natural?”, comunicó en medio del capítulo.

