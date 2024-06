Geraldine Bazán es señalada por no cumplir un acuerdo tras someterse a una supuesta cirugía estética

Hace varios años Geraldine Bazán comentó que se operó la nariz cuando se abría paso en el mundo del espectáculo, pero ahora es objeto de polémica debido a que supuestamente se habría sometido a otro tipo de arreglos estéticos.

El sitio Kadri Paparazzi informó que la actriz mexicana de 41 años habría llegado a un acuerdo con la doctora Marisol Góngora Sada, para que ésta le realizara una labioplastía, es decir, una cirugía estética de los genitales femeninos. Como intercambio, Bazán haría mención -a través de sus redes sociales- del trabajo de Góngora, centrándose en tratamientos de la piel y aplicación de bótox.

Pero hasta el momento, el supuesto intercambio no se ha concretado, pues Geraldine no publicó ningún mensaje relacionado con operaciones o tratamientos de belleza recientes, algo que tendría muy inconforme a la doctora Marisol. Al mismo tiempo en que esta noticia se dio a conocer, la actriz sí recurrió a su cuenta de Instagram (donde tiene más de cinco millones de seguidores), pero para compartir imágenes de la primera comunión de su hija Miranda; ella posó con su ex esposo Gabriel Soto y la otra hija de ambos, Elissa.

Geraldine Bazán no ha hecho declaraciones a la prensa acerca de lo que informó Kadri Paparazzi; en cuanto a la doctora Góngora Sada (quien tampoco ha hablado al respecto), es una experta en cirugía plástica estética y reconstructiva. En varias ocasiones ha sido invitada al programa de televisión “Netas Divinas”, en el que ha hablado sobre liposucción y otro tipo de intervenciones quirúrgicas.

