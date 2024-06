Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 10 al 15 de junio de 2024

En su horóscopo del tarot, Mhoni Vidente le dice a los signos del zodiaco lo que les depara la semana del 10 al 15 de junio de 2024. A continuación, conoce tus números y colores de la suerte, así como tus signos más compatibles.

Aries

La carta del tarot que te va a ayudar esta semana es La Estrella que sin duda sigue con la buena racha económica, solo trata de analizar bien tus gastos y pagos para que sigas con tu buena economía, no te rindas ante las envidias recuerda que tu signo es fuerte y siempre va a poder vencer lo que se le presenta.

Terminas de hacer unos cambios de escuela universitaria, cuidado con juntar dos amores es mejor no meterse en problemas, tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 07 y 21, tu color es el azul y rojo, tus signos compatibles Escorpión, Sagitario y Capricornio.

Tu onceava casa te dice que no retrocedas en ningún momento que si ya cometiste un error aprender de esos y seguir avanzando que la buena suerte te sonríe, siempre mira más allá nunca te estanques en un solo lugar el movimiento es lo tuyo.

Días de continuidad con proyectos a futuro, recuerda que lo mejor que tiene tu signo es la fuerza para salir adelante y terminar cualquier trabajo, que tengas en mente así no te estrés demasiado y verás cómo lo vas a lograr.

A veces tu signo es muy impulsivo y controlador con su pareja y con las personas que lo rodean y esto es algo natural en ti, pero debes de empezar a controlar todo ese temperamento y aprender a ser feliz.

Terminas de hacer unas compras para tu casa, te llegan amigos de fuera para vacacionar en tu ciudad, trata de juntarte con tu familia más tiempo, recuerda que es la base de todo en tu vida.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mundo, que te dice que es el momento de mover las energías, es decir, buscar nuevos horizontes en tu ambiente laboral y buscar mejores oportunidades de crecimiento, que esta carta te llenará de abundancia.

Cuidado con la soberbia y los comentarios, que puedas realizar es mejor no opinar y no meterse en problemas que no son tuyos, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 03 y 08, tu color es el amarillo y rojo, tus signos compatibles Piscis, Virgo y Capricornio, te haces una cirugía estética y todo de lo mejor, debes de tener cuidado con las personas que te rodean que no son de confianza y te protejas del mal de ojo y envidias que en estos días estés a la defensiva para que puedas repeler toda esa energía negativa.

La séptima casa te va a ayudar en relacionarte con gente de poder y un cambio positivo en cuestión de trabajo. Exámenes en tu escuela, trata de estar un poco más atento y concentrado en todas tus labores para que no tengas ningún problema con tus actividades y organiza más tu tiempo.

Ten cuidado con los fraudes o problemas bancarios siempre, ponte muy atento con lo que realizas. Festejas el cumpleaños de un familiar, te buscan un empresa internacional para invitarte a un proyecto de trabajo nuevo.

Ya no seas tan terco en unas situaciones, recuerda que a veces las cosas se dan por sí solas y es mejor avanzar.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Templanza que te dice que es el momento de estar en calma y analizar las opciones de crecimiento que tendrás la oportunidad de recibir un dinero extra, sigues con la buena racha por tu cumpleaños, así trata de festejarte y llenarte de energías positivas, recibes un regalo que te va a gustar mucho, tramitas tu seguro de gastos médicos, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 14 y 28, tu color es el plata y rojo, tus signos compatibles Acuario, Aries y Libra.

Segunda casa te va ayudar a poner más atención a tus cosas y llevar a cabo tu proyecto de vida, días de realizar unas operaciones de compra o venta que te va a dejar un dinero extra, recuerda que tu signo es muy bueno para ese tipo de comercio, así vendrá en estos días un dinero que te va a dejar muchas ganancias.

Semana de aprovechar todo tu tiempo en cuestiones de trabajo, recuerda que tu signo es muy cumplido con sus tareas pendientes por eso siempre es el jefe de su área laboral solo ten cuidado con las envidias de tus compañeros, trata de no decir cuánto es tu salario o bono.

Sales de viaje por cuestiones de trabajo o visitar a un familiar, celebras el cumpleaños de un hijo y tendrás una reunión en tu casa, ten cuidado con el alcohol o vicios, trata de que no te dominen ellos a ti siempre con medida.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol, que te dice que serán unos días mágicos lo que pidas se te dará y que tu elevación espiritual estará muy fuerte y eso te va ayudar a quitarte personas tóxicas que te rodean.

Esta carta te recomienda que vayas a la playa y que pases unas vacaciones con tu seres queridos, tramitas tu préstamo de casa o coche, te busca un amor de fueras que te dará mucha alegría, tu mejor día es el martes, tus números mágicos 23 y 30, tu color es el azul y verde, tus signos compatibles Libra, Escorpión, Piscis.

Tu primera casa te va a apoyar para que te realices en lo profesional. Semana de estar analizando un cambio en tu vida laboral y empezar ya tu propio negocio, recuerda que estás en esa época de crecer en lo profesional.

Tramitas tu pasaporte o residencia extranjera, piensas salir de viaje para el mes de julio con tu pareja para festejarte.

Recuerda que tu signo es agua y siempre busca una relación formal o casarse así que estás en tu tiempo de lograrlo.

Cuídate de problemas del intestino y estómago, trata de comer más saludable, en cuestiones de trabajo tus superiores van estar haciendo revisión y auditoría trata de tener todo en orden. Te compras ropa y aprovechas tus ofertas ya sabes que los amigos de Cáncer son muy administrados y ahorrativos.

Trata de visitar más a tus padres para que te sientas en familia, te regalan una mascota, cuidado con los chismes entre tus compañeros de trabajo; es mejor no platicar nada, no prestes dinero para que no te roben tu suerte.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros que sin duda te dice que es el momento de salir adelante de cualquier tropiezo que se te presente, que tu signo está diseñado para lograr sus metas en la vida por la fuerza espiritual que los acompaña y esta carta te reafirma que estás en tu mejor tiempo de hacer dinero.

Ya no pienses cámbiate de país, de cuidado de trabajo tienes que tomar decisiones, cuidado con los excesos de alcohol y comida trata de medirte.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos 06 y 12, tu color es el blanco y rojo, tus signos compatibles Aries, Géminis y Sagitario, también esta carta del loco te da la recompensa económica en juegos de azar y lotería.

La sexta casa te va a ayudar a construir tu futuro y que las relaciones públicas sean benéficas, días de reflexionar y tratar de entender lo que estás viviendo en cuestiones amorosas es porque necesitas crecer ya como persona y dejar a un lado esa época de diversión sin control.

Eres el más encantador y sociable de los signos del zodiaco y por eso siempre te toca organizar las reuniones de tu familia y esta semana festejas a un hijo o tu pareja.

Un amor del pasado va volver a ti o hablará de regresar, pero trata de cerrar ese círculo porque solo te causa problemas.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Loco, que te dice que es el mejor momento de hacer esos cambios en tu persona, es decir, hacerse una cirugía estética, ponerse a dieta, hacer más ejercicio y quererse más que eso te va a ayudar a subir tu autoestima.

Esta carta del Loco te pide que sean más maduro al tomar tus decisiones y no cometas los errores del pasado. Tramitas tu seguro social o pensión, vueles a estudiar un diplomado, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 17 y 26, tu color es el verde y amarillo, tus signos compatibles Tauro, Acuario y Capricornio.

Te dan un reconocimiento económico en tu trabajo, la onceava casa te va ayudar a tener esa seguridad en tu vida de alcanzar tus metas relacionándote con las personas importantes.

Días de tener muchos compromisos familiares y haces tus compras de regalos, recuerda que tu signo es muy detallista y siempre le gusta quedar bien con todos por eso tu preocupación de regalarle a esta persona tan especial.

Preparas una información mensual para tus jefes, te buscará un amor del pasado para volver en esta semana trata ya de quedar claro en tus asuntos amorosos, pero trata de cerrar círculos y comenzar a conocer personas más afines a tu signo, recuerda que tu signo le da por ser muy sacrificado en el amor ya es tiempo que pongas más carácter en tu vida personal.

Sabrás de un nacimiento de un bebe familiar, eres fuerte y tu temperamento domina en todos los sentidos pero trata de no estar tan enojón en estos días.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió el Ermitaño, que te dice que no estas solo que tendrás la ayuda de personas importantes para ti para salir de cualquier problemas que se te presente, que tienes que darle prioridad a tu salud que es la base de tu vida.

Cuidado con los chismes en tu trabajo, dicen que andas con alguien casado, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos 18 y 27, tu color es el naranja y rojo, tus signos compatibles Capricornio, Acuario y Géminis.

Estás en una buena racha y hacer los cambios que necesitas para estar mejor como una comprar de casa, cambio de trabajo, tu novena casa te dice expansión en todo lo que realizas en tu vida y decirle no al estancamiento.

Hay dos amores en tu vida así que ya es tiempo de tomar una decisión con quien quiere formar una pareja, recuerda que tu signo no le gusta estar solo y por eso ya necesita tomar más en serio tu vida amorosa.

Cuídate de problemas de riñón e intestino, trata de ir con tu médico para una revisión, pagas el seguro de tu carro, tu buscan de otra empresa para ofrecerte trabajo recuerda que siempre trata de analizar bien las oportunidades que se presenten y tomar la mejor oportunidad.

Eres muy sociable y eso te ayuda a estar siempre rodeado de muchas amistades, te busca tus padres para pedirte que le ayudes con algo de problemas familiares, cuídate de los chismes de un antiguo trabajo trata de ya no platicar con tu excompañeros.

Sigues con el ejercicio y te vez cada día más jovial y con más energía, te regalan un perfume un amor nuevo.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago que sin duda te dice que estas en tu mejor momento solo trata de ya cerrar círculos del pasado en trámites legales, como el divorcio, la escritura de tu coche y tu papelería de título universitario, es decir, que todo lo que tengas pendiente lo realices y así avanzar en tu vida.

Ese cambio de trabajo que estás buscando se va dar sin ningún problema, días de abundancia y riqueza, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 11 y 35, tu color es el amarillo y rojo, tus signos compatibles Leo, Cáncer y Piscis.

Días de tener muchos compromisos personales y de trabajo, va a ser unos días de muchas energías cruzadas y de problemas así que trata de tener la mejor actitud para que puedas resolver tus asuntos.

Te buscan para invitarte a una fiesta, tú ve que te vas a divertir mucho. Cuídate de dolores de cabeza y cuello, recuerda que ese es tu punto débil allí se guardan las energías así trata de salirte a caminar para que te relajes.

En el amor para los que están casados les llega un embarazo a su vida familiar, te regalan una mascota que te va dar mucha felicidad, trata de tener cuidado con las traiciones de amigos y compañeros de trabajo trata de confiar mucho y no prestar dinero ni tus partencias.

Te buscan para entrar a un concurso de tu carrera universitaria, realizas compras de ropa y zapatos para cambiar de look. Semana de mucha pasión y sexo.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio que te dice que es el tiempo de madurar y razonar si estás haciendo bien las cosas es decir hacer un inventario de tu vida y solo quedarte con lo mejor.

Días de cambios repentinos en el trabajo, así trata de estar muy atento a lo que realizas. Te buscan tus amigos para invitarte a irte de viaje, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos 05 y 19, tus signos compatibles aries, Leo y Virgo, tu color es el rojo y amarillo.

Tu onceava casa te va a guiar en estos días para que le des continuidad a tu progreso, es decir, tener éxito, que las palabras y promesas no se queden en eso que busques la manera de realizar todos tus objetivos y convertirlo en tu Éxito.

Tendrás un golpe de suerte y será en cuestiones de conocer amores verdaderos ya es tiempo de tener pareja, recuerda que tu signo lo domina mucha el sentirse amado.

Te compras ropa y te cambias de look, son tiempos de gastar en ti recuerda que la mejor inversión en uno mismo, trámites de credencial de conducir y actualizas tu papelería de identificación, trata de estrenar zapatos en estos días para que pises éxito en todo lo que realices.

Ten cuidado con problemas legales y asuntos de deudas, trata de ya solucionarlo de la mejor manera, empieza un curso de ventas y de liderazgo recuerda que eso te ayudar mucho en tu futuro.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Diablo, que nos pone sobre aviso que nos estamos rodeando de personas tóxicas que tratemos de abrir bien los ojos y analizar quién es realmente sinceros, también esta carta nos ayuda al dinero y tener más riqueza así que cualquier trámite que quieras realizar en cuestión de negocio, te va a salir favorable.

Son momentos de madurar y ver qué quieres para tu vida en el futuro inmediato, tramitas tu visa y pasaporte, ponen más atención a las señales divinas, tu mejor dia es el viernes, tus números mágicos son 13 y 33, tu color es el rojo y amarillo. Tus signos compatibles Tauro, Géminis y Virgo.

Trata de siempre respirar profundo en cualquier problemas que tengas, te invitan a trabajar en una empresa internacional que será bien pagado, se te pide que controles tu temperamento que es el tiempo de madurar.

La tercera casa te va a ayudar a darle continuidad a tu metas y llegar al progreso en tu vida, es decir, sentirte realizado, se te recomienda en estos días que te concentres en tu prioridades de vida y ya trates de estar en paz con todo lo que te rodea.

Eres el perfeccionista del zodiaco por eso eres muy importante en tu área de trabajo, ten cuidado con problemas de gastritis y úlceras, trata de seguir una dieta más balanceada.

Te regalan un reloj o perfume, trata de ir comprando lo que vas a necesitar para este regreso a tu diplomado maestría, tomas un curso de yoga recuerda que tu signo siempre se carga mucho estrés y la mejor manera de liberarlo es haciendo ejercicio. Limpias tu closet y cambia los muebles de lugar para renovar tus energías.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Emperador, que te dice que es el momento de ser grande en todo lo que vayas a realizar que tu único limitante es tu cerebro asi analiza bien tus opciones de vida y sigue con esa carisma que te caracteriza. Esta carta del emperador me dice que es el momento de tomar el poder y el liderazgo en tus manos, haces tramites de seguro social y pensión, te llegan familiares de fuera para pasar vacaciones.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos 20 y 29, tu color es el verde y blanco, tus signos compatibles Sagitario, Libra y Géminis, esta carta te pide que quites malas amistades que te rodean que solo te quitan tu tiempo.

Te llega la propuesta de un negocio propio trata de tomarlo que te va ir muy bien. La octava casa te va ayudar a buscar tu propósito de vida y resolver el misterios que te rodean, es decir, tener la verdad en tus manos,, días de estar con buenas energías alrededor tuyo recuerda que unos de tu mejor época los meses y hace que tu cuerpo y mente se sientan muy bien solo trata de no caer preso de los nervios y estrés.

Te llega un dinero extra por un pago por tus comisiones o vacaciones, te compras ropa y cambia tu look a más juvenil. En el amor seguirás de lo mejor con tu pareja muy enamorados, te pones a dieta y te haces un tratamiento de belleza recuerda que la mejor inversión eres tú mismo. Realizas cambios de tu casa para vivir mejor.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Torre que significa que estás en tu momento de hacer un patrimonio para tu futuro, que es el tiempo de pensar más en ti y crecer en lo económico, recuerda que tu signo es muy amoroso y siempre busca tener una pareja a su lado, pero trata de buscarte personas constructivas para que te ayuden a salir adelante.

Haces una propuesta para una beca en el extranjero, cuídate de las envidias y mal de ojo de tus compañeros de escuela o trabajo siempre protégete, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 04 y 25, tus signos compatibles Cáncer, Escorpión y Capricornio.

Tú eres un motivo para ser feliz acéptalo, esta carta la torre te pide que terminas lo que empieces y seas constante que eso te llevará al éxito, viene cambios de casa y ciudad en los próximos días.

La décima casa te ayudará a tener más autoridad en tu vida y así conseguir un puesto de jerarquía en tu trabajo, días de analizar cambios en tu compartimento y ser más profesional en todo lo que realezas, recuerda que tu signo tiene el potencial que hacer lo que desea en su vida solo es te tiene que enfocar y por eso las buenas energías te siguen rodeando, solo trata de no caer en provocaciones laboral y no estar a la defensiva de cualquier opinión y verás cómo seguirás de lo mejor.

Decides seguir con el ejercicio y cambiar tu alimentación más saludable, cambias unas cosas de tu recámara para tener más espacio, recuerda que es bueno ahorrar, pero trata de no quedarte con el antojo y comprártelo, recuerda que para eso trabajas.

Te regalan una mascota, te haces un tratamiento estético, recuerda ir con el dentista. Yo sé que a veces no entiendes las decisiones de Dios, pero recuerda que tu Fuerza Espiritual es mayor y aceptar lo que te pasa

