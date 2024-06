Carin León declara que no desea grabar un dueto con Christian Nodal: “No tengo comunicación”

Actualmente Christian Nodal y Carin León son dos de los intérpretes más populares del género regional mexicano. Sus fans se han preguntado desde hace años si sería posible que ambos artistas grabaran un dueto, pero tal parece que eso no sucederá.

Hace algunos días León (cuyo verdadero nombre es Oscar Armando Díaz de León Huez) fue invitado al programa de televisión “El Gordo y La Flaca”, y durante la entrevista que le hicieron Lili Estefan y Raúl de Molina éste le preguntó si estaría dispuesto a hacer una colaboración con Nodal. Tajante, Carin respondió: “No, con mi compa Christian no, la verdad. No tengo comunicación, ahí no”.

El cantante (originario de Hermosillo, Sonora) también explicó cómo se inspira para escribir las canciones que interpreta en colaboración con otros famosos: “Busco los sonidos…lo que suena en mi cabeza, independientemente si a la gente le va a gustar o no. Creo que soy partidario de que la música tiene que hacer sentir al artista. Creo que si forma parte de nuestras vivencias o nuestro sentido va a hacer conexión con la gente. No hay un plugin, no hay nadie que pueda decirte lo que estás cantando”. También informó que trabaja en un dueto con uno de sus ídolos: “Claro, estamos haciendo uno muy importante con mister Alejandro Sanz, eso ha sido uno de mis sueños más grandes que he tenido toda mi vida”.

Esta no es la primera vez que Carin León comenta que no está interesado en trabajar con Christian. En 2020 le comentó a Nelssie Carrillo que debe de haber una afinidad con los artistas para hacer un dueto, y que la música de Nodal no es de su grado: “Christian ahorita está muy bien, pero a mí no me gusta. Yo nunca haría un dueto con él, y aparte como persona. Yo soy una persona muy humilde, y pues la verdad no está en mis planes. La gente que lo tiene ahí, en la mente, pero ahí está la respuesta”.

En cuanto a Christian Nodal, el mes pasado fue entrevistado por Luz García, y dijo que rechazó grabar con Maluma el tema “Según Quién”, que finalmente se convirtió en un éxito para el colombiano en un dueto con Carin. “La última canción que (Maluma) sacó ahora con Carin (León) me la había mandado a mí. Pero yo le digo: ‘Cuando yo haga una canción contigo quiero que sea algo profundo, no quiero algo comercial. No quiero escuchar lo que ya está hecho, quiero que escuchen a un Maluma diferente’. Arroparte con mi mariachi con una letra profunda y que sea algo importante. No sólo una buena colaboración”.

Sigue leyendo: