Christian Nodal sale en defensa de Cazzu y su familia tras fuertes acusaciones en su contra

Hace unos días Christian Nodal y Cazzu sorprendieron a sus seguidores con el anuncio de su separación, la cual se produjo tan solo 8 meses después del nacimiento de Inti, su hijita, quien nos permitió conocer la mejor versión de ambos, en especial la de él.

A pesar del gran amor que siempre presumieron, la hoy ya expareja decidió seguir sus caminos por separado por el bien de lo que algún día tuvieron y de su hermosa muñequita, sin embargo, no han faltado las especulaciones y los rumores sobre lo que en realidad habría pasado entre ambos.

Además de haberse hablado de supuestas infidelidades, también algunos derramaron el rumor de que la familia de la famosa trapera había estado detrás del robo que sufrió la casa del intérprete de ‘Botella Tras Botella’, lo que puso a la artista sudamericana y a sus seres queridos en la mira.

Fue tal el peso que adquirió el rumor que Christian Nodal decidió recurrir a sus historias de Instagram para desmentir todo lo que se ha dicho sobre el millonario hurto que sufrió, al asegurar que la familia de Julieta no tuvo nada que ver con lo sucedido, por lo que pidió que cesaran los ataques en su contra.

“Les pido por favor que paren el odio hacia la familia de Julieta, a la prensa que paren todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina”, inició su mensaje Nodal”, se lee en parte del texto que publicó Nodal en un tono sumamente enérgico.

A continuación detalló que más allá de lo que haya sucedido entre él y Cazzu, ella siempre será la mamá de su, hasta ahora, única hija, por lo que hizo un llamado al respeto y al cese a los ataques sin fundamento.

“Están dañando a personas buenas, que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen, que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia”, publicó.

El escándalo estalló luego de que el periodista argentino Maximiliano Lumbia asegurara, en una conversación con Gustavo Adolfo Infante que uno de los motivos de la separación de la pareja estaría relacionado al robo que se produjo al interior de la propiedad que compartían en el país sudamericano y tras el cual, según sus afirmaciones, estaría gente relacionada a la intérprete.

“Se habla también de un robo que podría llegar a estar vinculado con algún posible allegado de Cazzu, o de la familia de Cazzu, algo que a Christian le hizo un poco de ruido, pero básicamente celos, infidelidad e inseguridades”, señaló Lumbia en su momento provocando con sus dichos una serie de señalamientos sobre la ruptura.

El robo a la residencia se produjo cuando Christian Nodal se encontraba en Francia y los amantes de lo ajeno se llevaron consigo dinero y joyas, además de que amarraron a la hermana de Cazzu y a su cuñada, quienes se encontraban en el lugar al momento del atraco.

Sigue leyendo:

Shakira se subirá a lujoso crucero y cantará sus éxitos en la boda del hombre más rico de Asia

Gaby Espino y sus hijos salen huyendo de su casa por culpa de peligrosa plaga: “Es un poco delicado”

Así es el hotel donde Christian Nodal y Ángela Aguilar se habrían hospedado en Monterrey

Así es la espectacular hacienda en San Miguel de Allende donde Carlos Adyan se casó