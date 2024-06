¿Eiza González tiene nuevo novio? La actriz fue vista muy cariñosa con el modelo británico Guy Binns

Parece que Eiza González tiene nuevo novio. La semana pasada, la actriz mexicana fue vista muy cariñosa junto al modelo británico Guy Binns en las calles de Londres.

La actriz de 34 años fue fotografiada por la revista ¡Hola! junto al modelo mientas se abrazaban y besaban durante un paseo por las calles de Londres.

Las fotos de González junto a Binns desataron una ola de rumores sobre una posible relación entre ambos, aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado o desmentido los comentarios.

Las fotos junto al modelo británico llegan dos meses después de que la actriz asegurara que estaba soltera. “Para aclarar cualquier duda. Estoy soltera. Tengo amigos hombres también. No todo hombre que está cerca de mí es algo romántico. Seguiré teniendo amigos”, dijo.

¿Quién es Guy Binns?

Guy Binns es un modelo británico de 34 años de edad. Estuvo casado con durante 11 años con Eleonora Berlusconi, hija de Silvio Berlusconi, el primer ministro italiano con más años de servicio en la era de la posguerra. Tuvieron tres hijos: Artemisa, Floro y Ricardo.

No se sabe muy bien cómo comenzó el romance entre Eiza González y Guy Binns, pero se dice que el modelo era su entrenador.

En los últimos años, la actriz ha sido vinculada de forma romántica con Alejandro Fernández, Pepe Díaz, D.J. Cotrona, Calvin Harris, Maluma, Josh Duhamel, Luke Bracey, Timothée Chalamet, Paul Rabil y Mario Casas.

En marzo, la actriz reveló su condición para aceptar tener una relación de pareja. “Si no has ido a terapia, no saldré contigo”, confesó.

No se siente querida en México

Eiza González no se siente querida en México. La actriz, de 34 años, considera que muchos en su país de origen no valoran su trabajo y sus logros en Hollywood.

En una entrevista con Despierta América durante su paso por la alfombra de la Met Gala, donde honró sus raíces mexicanas con su look, la actriz reveló que no se siente tan querida entre los mexicanos.

“Siempre, como lo he dicho toda la vida, me siento muy orgullosa de ser mexicana… a veces no siento el mismo amor de regreso, pero yo muy contenta de estar aquí, de representar a mi gente”, dijo González.

Al ser cuestionada sobre cómo enfrentaba las críticas, la actriz respondió tajante: “Cada quien tiene su propia opinión y yo sigo enfocada en lo que me tengo que enfocar”.

No es la primera vez que Eiza González expresa que considera que no es querida entre el público mexicano. En 2019, durante la octava edición del Festival Internacional de Cine de los Cabos, la actriz habló sobre las dificultades por la falta de apoyo entre las comunidades mexicanas hacia sus miembros.

