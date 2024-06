Eiza González defendió a Jennifer Lopez de las críticas: “El nivel de bullying que ha recibido me rompe el corazón”

Desde haces semanas, Jennifer Lopez es blanco de críticas y rumores, primero por los rumores de separación de Ben Affleck y segundo por la cancelación de su gira. Cansada de los comentarios negativos, Eiza González decidió salir en defensa de la cantante.

Recientemente, la actriz mexicana decidió compartir lo que pensaba sobre las críticas que ha recibido JLo en los últimos días en sus historias de Instagram.

“Tengo que decir que el nivel de bullying que esta mujer ha recibido en los últimos meses es perturbador y rompe el corazón. ¿Cómo te puedes quejar de que alguien es malvado si te diviertes siendo malo con ellos?”, escribió Eiza González.

“Las personas son humanas, cometen errores, y a veces las cosas personales pasan mientras tienes que ser constantemente perfecta ante el ojo público. El mundo es un lugar complicado. Lo mejor que podemos estar haciendo ahora es ser amable. No tenemos idea de lo que la gente está atravesando”, agregó.

Esta semana, JLo sorprendió al anunciar en su newsletter que cancelaba su gira This Is Me… Live: The Greatest Hits, que comenzaría el próximo 26 de junio.

“Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Deben saber que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Prometo que los compensaré y estaremos todos juntos de nuevo”, escribió la cantante en su anuncio.

La cancelación total de la gira de la cantante de “On the Floor” llega después de que, meses antes, JLo canceló varios shows de su gira por supuestos problemas logísticos, pero luego se especuló que la verdadera razón era la baja venta de entradas.

Al principio, la gira de JLo se llamaba This Is Me… Now… The Tour, pero la cantante le cambió el nombre a This Is Me… Live: The Greatest Hits.

En ese momento, la cantante compartió la noticia sobre el cambio en su cuenta de Instagram, donde publicó un video que recopila varios fragmentos de sus mejores éxitos y momentos de su carrera.

La notica de la cancelación de la gira también llega después de que esta semana se especulara sobre que las negociaciones de JLo para realizar una residencia en Las Vegas estaban en peligro debido a las bajas ventas de boletos para sus shows.

De acuerdo con The New York Post, una fuente contó que los ejecutivos del MGM Grand Las Vegas no están seguros de cerrar el trato, que establece que le pagarían poco más de un millón de dólares a JLo por show.

“MGM está observando que a ella no le va bien en la carretera. Están muy nerviosos. Es bastante raro que tengas un mal recorrido y luego vayas a Las Vegas”, dijo la fuente.

En ese momento, la fuente contó que la cantante podría reducir su número de presentaciones y bajar el precio a 600 mil dólares por noche para cerrar el contrato. Sin embargo, tras la cancelación de la gira no se sabe cómo quedarán las negociaciones.

