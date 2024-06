Rihanna sorprendió con un nuevo estilo de cabello tras el lanzamiento de Fenty Hair

A una semana del lanzamiento de su línea para el cuidado del cabello Fenty Hair, Rihanna lució un nuevo look de cabello. El fin de semana, la cantante se dejó ver con sus rizos al natural.

El sábado, la intérprete de “Umbrella” fue fotografiada mientras caminaba por las calles de Nueva York, donde lució un estilo de cabello con rizos muy cortos y en color miel.

Rihanna in New York City. pic.twitter.com/iXbP1qclZm — 21 (@21metgala) June 10, 2024

Recientemente, Rihanna lució una larga cabellera rubia, por lo que su nuevo cambio de look sorprendió a todos.

El nuevo estilo de cabello de la cantante llega una semana después de que anunciara el lanzamiento de Fenty Hair, su línea para el cuidado del cabello.

El pasado 4 de junio, la cantante hizo el anuncio del lanzamiento a través de su cuenta de Instagram con un video en el que se ve a Rihanna lucir una cabellera rubia muy corta junto a otras personas con diferentes estilos de cabello.

“¡Una nueva familia se está mudando! @fentyhair está llegando y es hora de finalmente tener la experiencia del cabello que has estado esperando”, escribió la cantante en su publicación.

En el anuncio, Rihanna indica que Fenty Hair se centrará en fórmulas reparadoras que funcionen para todo tipo de cabello.

“Sabes lo mucho que me importa cambiar mi pelo. He tenido casi todas las texturas, color, longitud, desde tejidos hasta trenzas hasta naturales, así que estoy lanzando una línea flexible de productos no sólo para cada cabello que desee, sino que cada producto está diseñado para fortalecer y reparar todo tipo de cabello, ¡que es lo que realmente necesitamos! Es hora de jugar y ser más fuerte por el estilo”, indica la cantante de “Diamonds”.

La línea para productos de cabello de Rihanna estará disponible a partir del 13 de junio en la página web de la cantante.

Rihanna se inspira en A$AP Rocky para vestir a sus hijos

En una entrevista con Entertainment Tonight, durante un evento de lanzamiento de los zapatos Fenty x Puma Creeper Phatty Earth Tone, Rihanna contó que a veces le cuesta escoger la ropa de sus hijos: RZA y Riot Rose. Por eso, trata de vestirlos como su novio A$AP Rocky.

“Siempre trato de vestirlos como Rocky”, dijo la cantante. “Porque siempre me imagino vistiendo a una niña. Todas las mujeres decimos: ‘Oh, voy a vestirla con estas cositas lindas’, pero luego tienes hijos y piensas: ‘¿Qué haces?’, pero tengo el truco más grande: su padre”, agregó.

Asimismo, Rihanna contó que sus hijos la inspiran para colaborar con marcas que quieran dedicar productos para niños, como su colaboración con Puma.

“Mi inspiración para el diseño ha sido… tuve la oportunidad de empezar con Puma, diseñando zapatos para niños a través de Avantis y ahora estamos haciendo Creepers”, dijo. “Es realmente divertido, es lindo ver a mis hijos usar cosas que… yo hice y diseñé. Es realmente increíble”, añadió.

Seguir leyendo: