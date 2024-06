“La MLS será mejor que la Liga MX”: Chucky Lozano, quien jugará para San Diego FC en 2025

Hirving Lozano, quien hace unos días fue confirmado como fichaje del naciente equipo San Diego FC, que debutará en la MLS en la temporada 2025, habló sobre sus expectativas de la liga, del equipo y de la ciudad que será su nueva casa.

En declaraciones a ESPN, el delantero mexicano consideró que en este momento la Liga MX y la MLS tienen el mismo nivel, aunque está seguro de que próximamente la estadounidense separará a la mexicana.

“Creo que están el mismo nivel, pero MLS está creciendo mejor y será mejor que Liga MX“, aseveró.

“La MLS ha crecido mucho y quería ser parte de ese proceso. Es muy importante empezar de la mano con San Diego FC; será un reto y voy a dar lo mejor de mí para jugar“, añadió con relación a su inminente llegada.

Sobre lo que será su nueva vida en la ciudad de San Diego, el “Chucky” no ocultó su alegría por conocer más de ella y de su gente.

“He estado en San Diego con la Selección Mexicana. He visitado algunas veces y me emociona conocer la ciudad y la gente; es una ciudad muy bella”, añadió.

El delantero que llega proveniente del PSV Eindhoven contó que decidió aterrizar en San Diego por los proyectos del equipo con los jóvenes, ya que estará feliz de participar en ello fuera de las canchas y mencionó uno como ejemplo.

“Me gusta la iniciativa ‘Right to Dream’ (academia). Es un buen proyecto que se ha expandido mientras ayuda a jóvenes jugadores y yo quiero dejar una marca, especialmente con los jóvenes”, concluyó.

“Chucky” Lozano será presentado este jueves 13 de junio en el Snapdragon Stadium, donde tendrá lugar una conferencia de prensa y un mini festival de fans, antes de una presentación pública en el anfiteatro Rady Shell, situado en el parque Jacobs, en San Diego.

