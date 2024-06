Veljko Paunovic explicó la razón que forzó su salida de las Chivas de Guadalajara

Veljko Paunovic empezó recientemente una nueva etapa en la Liga MX al asumir el mando de los Tigres de la UANL, sin embargo el entrenador serbio quiso aprovechar su regreso a México para explicar su punto de vista sobre lo que fue su salida de las Chivas del Guadalajara.

El director técnico, quien se marchó del Rebaño Sagrado tras su eliminación en los octavos de final de la Liguilla del torneo Apertura 2023 a manos de los Pumas de la UNAM, reveló que el “desgaste” fue un factor fundamental en su ruptura aunque confesó que mantiene una “fantástica” relación con el club.

“No había podido hablar desde mi salida de Chivas y debo decir que tengo una fantástica relación con la afición y con el club. Disfruté cada instante vivido ahí porque fue algo único”, comentó Veljko Paunovic en una entrevista con FOX Sports México desde la concentración de los Tigres en la Riviera Maya.

El entrenador serbio Veljko Paunovic durante el partido de la jornada 12 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX entre las Chivas del Guadalajara y los Rojinegros del Atlas celebrado en el estadio Akron. Crédito: Juan Carlos Núñez Cubeyro | Imago7

El serbio explicó que esa salida de las Chivas también fue producto de una especie de frustración tras haber fallado en dos oportunidad de lograr sacar campeón al cuadro de Guadalajara, primero tras la final del Clausura 2023 y luego en el Apertura 2023 quedando eliminado en la primera ronda de los Playoffs.

“En el último torneo que estuvo ahí me sentí desgastado, sentí que no había cumplido y he sido muy duro conmigo mismo por la decisión que tomé. Mi familia también ha sufrido mucho y ha sido un momento muy difícil, pero estoy muy agradecido con las Chivas”, agregó el entrenador europeo.

El director técnico de 46 años también explicó que su regreso a la Liga MX, un campeonato en el que se siente muy a gusto, de la mano de los Tigres de la UANL se debe a una recuperación en su ánimo después de aquel desgaste que vivió estando en el banquillo del cuadro de Guadalajara.

Veljko Paunovic durante el partido de la jornada 17 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX entre los Pumas de la UNAM y las Chivas del Guadalajara, celebrado en el Estadio Olímpico Universitario. Crédito: Eloisa Sánchez | Imago7

“Regresé a México por la gente, por el fútbol, por la competencia. Me siento incumplido y me encanta este nuevo reto (Tigres). Pasé mucho tiempo reflexionando y me he recuperado física y emocionalmente ahora con esta nueva oportunidad de trabajar en este país”, agregó Paunovic.

El estratega del cuadro felino cerró reiterando que ahora está completamente enfocado y con toda la energía para asumir una nueva etapa en la Liga MX en donde espera poder llegar a los Tigres al campeonato, un objetivo a nivel personal que estuvo muy cerca de conseguir con las Chivas.

“En el fútbol el tiempo no espera a nadie y yo ya no me sentía bien y así se lo expresé a Chivas, que ya no tenía las energías adecuadas. En aquel momento pensaron que ya tenía otro equipo, pero no podía ir explicando a cada uno que no era así”, apuntó.

“Llega un momento en el que un profesional recibe una llamada inesperada, ocurre algo orgánico, la gente conecta y pensamos que esta es una buena oportunidad”, agregó explicando por qué asumió las responsabilidad de dirigir a los Tigres.

