Anotó 92 puntos en 20 minutos y tiene 11 años: La nueva figura del baloncesto femenino argentino

El baloncesto argentino consiguió lograr un nuevo récord que trascendió fronteras sin lugar a dudas y la protagonista es Paulina Ojeda, una pequeña de 11 años de edad que quedó en la historia del deporte argentino luego de anotar un total de 93 puntos en 20 minutos para la victoria del club donde hace vida, El Coatí, ante Oberá Tenis Club, con marcador de 108 a 107 en el último segundo del encuentro que significó además, la clasificación para el cuadrangular final de la Liga Provincial Sub 13 femenina de la localidad de Misiones.

El apoyo rotundo de su padre y entrenador

“Ella solo quiere divertirse, ama el básquet y está viviendo todo esto con normalidad”, fueron las palabras de Silvio Ojeda, padre y entrenador de la joven que maravilló a todos en la jornada del domingo 2 de junio en la ciudad de Eldorado, con un récord que se puede llegar a creer costará mucho para poder ser superada. “Mis compañeras me lo decían (la cantidad de puntos anotados), pero para mí había algún error, no les creía”, dijo la pequeña Ojeda en un reportaje realizado por el Canal 12 de la televisión de la localidad de Misiones.

En una charla con el medio argentino Infobae, Silvio hizo memoria y comentó que le pareció notar a Paulina inquieta y se le acercó para aconsejarle que se mantuviera enfocada en ganar el partido, hacer un buen trabajo, algo que no fue en el principio del partido. Coatí se encontraba perdiendo por 30 puntos de diferencia y en el segundo cuarto llegaría el momento de entrar a la cancha y demostrar su talento. “Le dije que entrara e hiciera lo que sabe, nada más”, comentó su padre, quien se encontraba en el banquillo de suplentes asistiendo al entrenador principal, Nicolás López.

En tan solo 20 minutos se hizo historia

En tan solo 20 minutos se pudo presenciar historia y una gran hazaña que pudo haber sido mucho mayor si se le hubiese permitido estar en cancha mucho más tiempo. Hay que recordar que en las categorías formativas de hasta 13 años de edad, las jugadoras solo pueden ver acción en cancha dos períodos de tiempo de los 4 reglamentarios. Ojeda terminó la noche convirtiendo un total de 38 dobles, 5 triples y 2 tiros libres, además de repartir 1 asistencia.

Gastón Juliani, entrenador de Oberá Tenis Club, describió cómo fue presenciar el espectáculo que Ojeda hizo en la duela. “Marcó una diferencia notable, ya sabíamos que es una nena que juega distinto y que tiene un talento especial. Ella no tiene miedo para jugar, va con carácter, ganas y un deseo más grande que el resto. Agarra la pelota y no le importa nada, incluso si la pierde, cuando lo normal a esa edad es que se frustren. Me encantó ver ese duelo y he aplaudido varios dobles porque realmente era sorprendente ver a una nena de 11 años jugando en U13. Es una lástima que no se haya grabado el partido porque fue un hecho histórico para el básquet argentino”, expresó el entrenador del equipo contrario.

La historia de Paulina Ojeda

Nacida en Misiones, Paulina aprendió a jugar al baloncesto a la tierna edad de 3 años prácticamente por tradición familiar. Su padre Silvio, además de entrenador, hizo vida en el baloncesto profesional y sus hermanos, Juan Francisco (23) y Martina (16), también practican el deporte. “Pasa horas en el club, me ayuda a juntar las pelotas, mira por televisión la WNBA. Vive y respira básquet. Creo que es un talento, que su cabeza está adelantada un segundo antes y todo lo hace de forma natural. Me comentan muchas cosas buenas sobre su juego, pero trato de ser calmo y manejar la ansiedad. Me encanta que pueda divertirse y jugar en otro nivel, o ir a entrenar a Buenos Aires o Córdoba”.

