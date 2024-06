Quiénes tienen hasta el 17 de junio para presentar su declaración de impuestos

Aunque la temporada para la presentación de impuestos de este año inició el pasado 29 de enero y finalizó el 15 de abril, para los ciudadanos estadounidenses que estén fuera del país la fecha de declaración será hasta este 17 de junio, por lo tanto, quedan tan solo unos cuantos días para rendir cuentas ante el Servicio de Rentas Internas (IRS).

Se calcula que al menos unos 500,000 estadounidenses residenciados en el extranjero deben cumplir con sus declaraciones de impuestos todos los años. La entidad recaudadora ha establecido una línea de contacto 1-267-941-1000 para que aquellos ciudadanos con dudas puedan comunicarse con el IRS.

Ahora bien, dentro de las interrogantes más comunes sobre la declaración de impuestos en el extranjero es si los ingresos pueden llegar a ser deducibles, en este caso el IRS teniendo en cuenta que no todos los ingresos de este tipo están asociados a un empleador estadounidense, se colocó un límite de hasta $120,000 dólares para individuales y $240,000 para parejas casadas, por debajo de ese umbral es posible que no se tenga la obligación de pagar impuestos estadounidenses

No obstante, esto no exenta de presentar su declaración de ingresos al IRS de no hacerlo puede que se generen sanciones o problemas legales.

En cuanto a la prueba física que atribuye si un ciudadano estadounidense ha estado en el extranjero por un tiempo prolongado que pueda calificarlo como un contribuyente extranjero. Lo primero que se debe tener claro es que no se evalúa que sean exactamente los 330 días sean consecutivos, el IRS solo califica a aquellos ciudadanos que hayan pasado en un año cierta cantidad de tiempo fuera del país.

“No depende del tipo de residencia que establezca, de sus intenciones de regresar o de la naturaleza y el propósito de su estadía en el extranjero”, destaca la autoridad fiscal.

Finalmente, con relación a las prórrogas todos los años el IRS ofrece dos años de extensión para la presentación de impuestos a aquellos ciudadanos residenciados en el extranjero, la fecha es hasta este 17 de junio. Sin embargo, se puede solicitar una extensión hasta el próximo 15 de octubre de este año.

“Si usted es ciudadano estadounidense o residente y vive o viaja fuera de los Estados Unidos, generalmente debe presentar declaraciones de impuestos sobre la renta, las declaraciones de impuestos sobre el patrimonio y declaraciones de impuestos sobre donaciones y pagar impuestos estimados de la misma manera que quienes residen en el país”, señala el IRS.

