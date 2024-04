Último día para presentar tus impuestos: extensiones, plazos, reembolsos y más

Para la mayoría de los contribuyentes este 15 de abril de 2024 es el último día para presentar tu declaración de impuestos y como dice el dicho “no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague”. Hasta el 29 de marzo el IRS había recibido 90.3 millones de declaraciones y procesado casi 89 millones, con un reembolso promedio de $3,050 dólares en comparación con los $2,910 del año pasado en el mismo periodo.

Pero sabemos que a veces el tiempo de la temporada regular de impuestos no es suficiente y podrías necesitar una prórroga, la cual también tiene como fecha límite el día de hoy. Si este es tu caso, no pierdas tiempo y revisa la siguiente información con los detalles del último día para la presentación de impuestos, extensiones y plazos para evitar multas o cargos por intereses que puedas enfrentar por presentarla tarde.

Las multas del IRS pueden ser del 0.5% al 5% al mes sobre los impuestos sin pagar. Crédito: Shutterstock | Shutterstock

Presentar la declaración de impuestos en línea o en la oficina de correos

Si esperaste hasta el último momento para presentar tu declaración de impuestos, no cabe duda que tienes el tiempo encima y debes elegir entre enviarla en línea, y probar tu suerte con un sitio web del IRS sobrecargado, o enviarla en papel por la oficina de correos que seguramente tendrá largas filas.

Ninguna opción es completamente segura. El sitio web del IRS colapsó en el Día de los Impuestos en 2018, lo que hizo que la agencia otorgara a los contribuyentes una inusual extensión de un día. Y aunque las filas largas solían ser la norma en las oficinas de correo en la fecha límite para la declaración de impuestos, es posible que aún te encuentres con una; pero el Servicio Postal dice que algunas de sus oficinas ofrecerán horarios extendidos, pero se recomienda llamar a tu ubicación preferida para verificar.

¿Se pueden presentar de forma gratuita la declaración de impuestos este 15 de abril?

Así es. De acuerdo al IRS, este año más personas están presentando sus impuestos usando ‘Free File’, el cual permite que cualquier contribuyente con un ingreso bruto ajustado de $79,000 dólares o menos en 2023 presente impuestos de forma gratuita a través de uno de los ocho sociales del IRS. Para acceder al servicio, conéctate en línea en en Free File del IRS y utilice el software guiado.

De ser elegible, una presentación gratuita podría ahorrarte una considerable cantidad de dinero. Se estima que un contribuyente individual gasta 13 horas y cerca de $240 dólares en costos para preparar y presentar su declaración anual de acuerdo al Defensor del Contribuyente.

Puedes realizar un seguimiento de tu declaración de impuestos tan pronto como el IRS la acepte. Crédito: fizkes | Shutterstock

¿Qué otras fechas límites de impuestos caen el 15 de abril?

La fecha límite para la declaración de impuestos no solo aplica para aquellos que son de ámbito federal. Si obtienes ingresos que no están sujetos a retención de impuestos, normalmente deberás realizar pagos de impuestos estimados al IRS. La agencia divide el año en cuatro periodos trimestrales y el primer pago para 2024 vence el día de hoy.

Además de lo anterior, la mayoría de los impuestos estatales también vencen el 15 de abril. Los residentes de Massachusetts y Maine tienen hasta el 17 de abril para presentar sus impuestos federales debido a feriados estatales. Aquí te compartimos los estados con excepciones en la fecha límite de la declaración de impuestos por desastres naturales.

Pedir una extensión en Día de los Impuestos 2024

Los contribuyentes que no estén preparados para presentar sus declaraciones este 15 de abril, pueden usar ‘Free File’ del IRS para solicitar de manera electrónica una extensión; pero si prefieres enviar una versión impresa por correo vas a necesitar el formulario 4868. Si envías el formulario por correo es muy importante que tenga matasellos con la fecha máxima del 15 de abril.

Si obtienes la extensión, tendrás hasta el martes 15 de octubre de 2024 para presentar tu declaración. El lugar a donde deberás enviar el formulario dependerá del lugar donde vives y puedes revisar aquí una lista de direcciones.

¿Dónde está mi reembolso?

Si ya mandaste tu declaración de impuestos y quieres saber dónde está tu reembolso porque aún no lo has recibido, puedes revisar de forma electrónica que de acuerdo al IRS, es la manera más rápida y eficiente. La herramienta ‘Where’s My Refund’ te ayudará a realizar un seguimiento de todo el proceso, desde el momento en el que se recibió, se aprobó un reembolso y se emitió el mismo.

¿Qué pasa si presentas tarde tu declaración de impuestos?

No presentar a tiempo tu declaración de impuestos puede generar dos sanciones potenciales: una por no presentar la declaración y la otra por no pagar.

No presentar la declaración: si no cumples con la fecha límite del este 15 de abril, la multa estándar es del 5% de cualquier impuesto adeudado por cada mes de retraso en tu declaración, hasta el 25% del saldo impago.

Falta de pago: si cumples con la fecha límete para tu declaración pero no pagas los impuestos que adeudas, o si obtienes una extensión y dejas un salgo impago, generalmente enfrentas una multa mensual del 0.5% de cualquier monto impago, hasta 25% del impuesto no pagado.

