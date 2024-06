Adamari López salió en defensa del romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

La noticia del romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue detonando opiniones divididas entre el público y una que otra celebridad. Bajo esta misma tesitura, la conductora Adamari López decidió salir a enviar un contundente mensaje en el que pidió comprensión en lugar de críticas a la pareja.

Dicha charla se dio durante la más reciente transmisión del programa “Desiguales”, y ante la mirada curiosa del público, la boricua indicó que bajo ninguna circunstancia será partidaria del ‘hate’ en redes sociales.

Adamari López agregó que Christian Nodal y Ángela Aguilar son muy jóvenes, y de alguna u otra manera esto influye en la toma de sus decisiones: “Cuando yo era jovencita, quizás terminaba una relación y empezaba otra, no entendía que había que darle un duelo a esa relación y que había que esperar un tiempo“, expresó.

“No sabemos qué es lo que está correcto o lo que no porque la madurez te va dando una experiencia diferente“, dijo ante las cámaras de la producción de Univision.

Para finalizar su intervención, la ex pareja de Luis Fonsi y Toni Costa argumentó que al ser espectadores, es imposible conocer lo que sucedió “detrás de escena” en sus relaciones previas, por lo que las críticas no son la respuesta a este nuevo romance: “Lo que sí sabemos es que como mujeres, o como público de afuera, no podemos señalar y juzgar porque nosotros no conocemos lo que pasó dentro de la relación de cada uno”, sentenció.

Las declaraciones de Adamari López surgen a solo unas horas de que la parejita protagonizara un romántico momento sobre el escenario durante el cuarto show de Christian Nodal en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Se trató de su primer beso en público y unas palabras con las que dejaron claro que no les importa el qué dirán.

Con una sonrisa de oreja a oreja, el cantante de regional mexicano cuestionó: “Ángela, ¿por qué eres tan coqueta?”, a lo que ella respondió, “¡Porque eres mi novio Christian!”, desatando furor entre los asistentes al show.

