Matan a tiros a niño de 9 años en Milwaukee; la cuarta víctima joven en las últimas semanas

La policía informó que un niño de 9 años fue asesinado a tiros la madrugada del jueves en Milwaukee, convirtiéndose en la cuarta víctima de disparos menor de edad en la ciudad en las últimas semanas.

El tiroteo ocurrió cerca de Swan Rd. y Fairy Chasm Dr. el jueves 13 de junio, según las autoridades.

La víctima de 9 años, identificada por la Oficina del Médico Forense del condado de Milwaukee como Jonael Zambrano, fue trasladado a un hospital donde lo declararon fallecido aproximadamente dos horas después de que le dispararan en su dormitorio alrededor de la medianoche.

El niño era estudiante de la Academia Cristiana del Gran Templo Sagrado.

FOX6 News citó a su familia diciendo que se realizaron disparos desde fuera del edificio de apartamentos.

“Estas son cosas que no deberían suceder. No hay manera, no cómo… en la noche del último día de clases antes de las vacaciones de verano que un niño debería haber perdido la vida porque alguien Decidí disparar un arma”, dijo el alcalde de Milwaukee, Cavalier Johnson.

La policía no dio a conocer más detalles sobre el tiroteo. Los investigadores estaban buscando “sospechosos desconocidos”, señaló el capitán Warren Allen Jr.

Se ofrece una recompensa de $10,000 dólares a cualquiera que se presente a través de Crime Stoppers con un consejo que ayude a resolver este caso.

Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con la policía de Milwaukee al (414) 935-7360, o para permanecer en el anonimato, comunicarse con Crime Stoppers al (414) 224-TIPS o utilizar el servicio en línea P3 Tips .

Una niña de 10 años fue asesinada el 31 de mayo en Milwaukee mientras dormía en su cama. Unas semanas antes, dos adolescentes fueron asesinados a tiros por otro adolescente.

“Es exasperante porque todas las muertes relacionadas con armas de fuego son evitables y nos corresponde a nosotros esforzarnos más para garantizar que nuestros niños no corran peligro”, dijo Larresa Taylor, miembro del Consejo Común de la ciudad.

