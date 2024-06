Kate Middleton reaparece tras revelar que padece cáncer: “Todavía no estoy fuera de peligro”

La tarde del viernes 14 de junio del 2024 se dio la reaparición de Kate Middleton por medio de una publicación de Instagram, luego de que en marzo pasado confirmara que fue diagnosticada con cáncer, surgiendo en el inter cualquier cantidad de teorías de conspiración en torno a su salud.

En su reciente publicación, Kate quiso agradecer los buenos deseos y las palabras de aliento que ha recibido por parte de millones de personas, quienes no han parado de externar su preocupación por su condición médica.

“Me han impresionado todos los amables mensajes de apoyo y aliento de los últimos meses. Realmente ha marcado una gran diferencia para William y para mí y nos ha ayudado a ambos en algunos de los momentos más difíciles”, detalló Kate al inicio de su publicación la cual estuvo acompañada de una fotografía de ella debajo de la sombra de un imponente árbol.

A continuación detalló que continúa con su tratamiento de quimioterapias y que ha progresado demasiado, aunque reconoció que así como tiene días buenos, también los tiene malos.

“Estoy progresando mucho, pero como sabrá cualquiera que esté pasando por quimioterapia, hay días buenos y días malos. En esos días malos te sientes débil, cansado y tienes que ceder a que tu cuerpo descanse. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo el sentirte bien”, detalló, a la vez de asegurar que ha intentado recuperar parte de su vida, pero reconoce que aún le queda un largo camino por recorrer.

“Mi tratamiento está en curso y lo será por unos meses más. En los días en que me siento bastante bien, es un placer involucrarme con la vida escolar, dedicar tiempo personal a las cosas que me dan energía y positividad, además de comenzar a trabajar un poco desde casa”, detalló.

Compartió, además, que ya desea incorporarse a las actividades oficiales, pero reconoció que aún no es momento de hacerlo, pus sabe perfectamente que aún no está fuera de peligro y es mejor evitar riesgos.

“Tengo muchas ganas de asistir al Desfile del Cumpleaños del Rey este fin de semana con mi familia y espero unirme a algunos compromisos públicos durante el verano, pero también sé que todavía no estoy fuera de peligro. Estoy aprendiendo a ser paciente, especialmente ante la incertidumbre. Tomar cada día tal como viene, escuchar mi cuerpo y permitirme tomarme este tiempo tan necesario para sanar”, continuó.

Concluyó su extenso mensaje, que de inmediato se llenó de corazones rojos y mensajes de aliento, con un profundo agradecimiento a todos.

“Muchas gracias por su continua comprensión y a todos los que tan valientemente han compartido sus historias conmigo”, concluyó.

Así dio a conocer que había sido diagnosticada con cáncer

“En enero, me sometí a una cirugía abdominal mayor en Londres y, en ese momento, se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas después de la operación encontraron cáncer. Mi equipo médico me aconsejó que me sometiera a un curso de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento.

Fue un gran shock y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia. Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que han mostrado muchos de ustedes. Significa mucho para ambos”, fue como dio la noticia en su momento en video.

