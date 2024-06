Carlos Ponce envió un mensaje a Pepe Aguilar en medio del escándalo por el romance de Ángela y Christian Nodal

El actor y conductor Carlos Ponce no dudó en sumarse a la ola de comentarios que han rondado en redes sociales con respecto al romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar; para ello, recurrió a la comedia en una inesperada publicación que desató furor entre el público.

Desde su perfil oficial en Instagram, el esposo de Karina Banda se dejó ver caminando y protegiéndose de la lluvia con una sombrilla mientras comparte su opinión sobre la polémica con un acento mexicano muy marcado.

“Pues en mi opinión personal, yo siento que lo que hagan Ángela y Christian Nodal pues es un asunto propio“, expresó Carlos Ponce para luego dirigirse al padre de la cantautora de 20 años, Pepe Aguilar, quien recientemente colocó un clip en redes sociales en el que “tomó venganza” contra aquellos internautas que lo han bombardeado con cuestionamientos sobre la vida amorosa de su hija.

Recordemos que en live realizado desde su cuenta, el intérprete de “Por mujeres como tú” dijo: “Buenos días, amigos y amigas, pásenle ¿cómo están? Estoy esperando que lleguen más más, avísenle a sus abuelitas (…) Estaba esperando para llegar aquí a Los Ángeles, para decirles algo tremendamente importante, así que, ahí les va: Pues miren, yo quisiera decirles que…“, para luego cortar el en vivo, dejando a miles con la duda.

Carlos Ponce hizo un guiño a esta broma con una de su propia cosecha: “Don Pepe Aguilar, usted está a otra altura. Nunca debió entrar a internet a trollear. Yo lo que hubiera hecho en su lugar es es que le hubiera reventado…“, es el abrupto final de su video.

Esta no es la primera vez que el histrión se pronuncia con algún tema relacionado con Christian Nodal, y aunque no siempre ha sido respaldado por el público, ha dejado claro que su intención no es burlarse de él, por le contrario, se declaró su “súper fan”.

Seguir leyendo:

• Karina Banda y el emotivo mensaje que le dedicó a Carlos Ponce por su sexto aniversario juntos

• Carlos Ponce y Karina Banda se hospedan en Airbnb en Puerto Rico inspirado en ‘El Chavo del 8’

• Carlos Ponce, Ana Gabriel, Carlos Adyan y Lourdes Stephen gozaron en el concierto de RBD en Miami