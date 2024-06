David Benavídez reta al Canelo Álvarez a callarle la boca si de verdad es el mejor del mundo

David Benavídez retó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez a callarle la boca y ganarle si de verdad es el mejor del mundo tras su victoria sobre Oleksandr Gvozdyk por el campeonato interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en su debut en las 175 libras.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea, Benavídez expresó que el duelo con Canelo Álvarez es lo que todo el mundo quiere, pero mientras el tapatío decide si acepta o no el desafío, él seguirá trabajando duro para demostrarles por qué es el Monstruo Mexicano.

“Me siguen preguntando por el Canelo, pero no me importa el Canelo. Quiero seguir en mi propio carril y por eso vine a las 175 libras. He intentado conseguir esa pelea con el Canelo desde hace mucho, mucho tiempo, y como pueden ver, ya tengo el nivel de atracción estelar con la gente, a la gente le gusta como peleo e interactúa muy bien conmigo, pero esa sería una pelea muy grande”, dijo.

Canelo Álvarez no ha querido darle la oportunidad a David Benavídez de pelear por sus títulos. Foto: Steve Marcus/AP.

“Es una pelea en la que todos ganan, el mundo del boxeo gana, los fans ganan, y es la pelea que tenemos que hacer. Si realmente Canelo cree que es el mejor del mundo, que venga a ganarme y a callarme la boca. Mientras, yo voy a seguir aquí contendiendo, y trabajando duro. Y voy a seguir demostrándoles por qué soy el Monstruo Mexicano”, agregó.

Desde hace tres años David Benavídez es el retador mandatorio y ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, el tapatío no ha mostrado un real interés y el CMB tampoco ha hecho cumplir el reglamento para ordenar el combate.

Tras fracasar otra vez las negociaciones, Canelo Álvarez aseguró que la única forma en la que aceptará la pelea es que le ofrezcan una bolsa de $200 millones de dólares, pero de resto no le interesa enfrentar al mexoamericano. Por ello, Benavídez le pidió ayuda a Turki Alalshikh para hacer este duelo realidad.

El jeque tampoco está interesado en realizar este duelo y quiere que el mexicano se enfrente a Terence Crawford a finales de año o a comienzos de 2025, mientras que para el Monstruo Mexicano tiene otros planes. Alalshikh quiere que Benavídez mida fuerzas con el ganador de la pelea por el campeonato indiscutido de las 175 libras que disputarán Dmitry Bivol y Artur Beterbiev.

David Benavídez venció a Oleksandr Gvozdyk y se convirtió en campeón interino de las 175 libras. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

Por ahora, Canelo Álvarez se está tomando un pequeño descanso para comenzar a pensar quién será su próximo objetivo para septiembre. De hecho, el campeón indiscutido se encuentra entre la espada y la pared, ya que podría perder el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) si no acepta pelear con su retador oficial William Scull.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano y semipesado del CMB, venció a Oleksandr Gvozdyk en su debut en las 175 libras por decisión unánime. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

