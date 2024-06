Jennifer López siente que ya no puede hacer nada más para salvar su matrimonio

Jennifer López ha hecho de todo para tratar de salvar su matrimonio con Ben Affleck; sin embargo, la cantante y actriz se dio cuenta que ya no puede hacer nada más por tratar de solucionar sus problemas.

De acuerdo con el Daily Mail, una fuente cercana a JLo aseguró que la cantante sentía que ya no había nada más que pudiera hacer por salvar su relación con Ben Affleck en medio de los rumores de separación.

“Jenny ya ha tenido suficiente y realmente lo intentó, pero no puede hacer más, no está mejorando, es peor”, dijo la fuente, quien aseguró que uno de los motivos de la presunta separación entre la cantante y el actor es porque él es muy gruñón.

“Ben es un gran tipo, pero puede ser gruñón y deprimente. Creo que el mundo vio eso en fotos como cuando estuvieron en los Grammy el año pasado; él no sonreiría”, agregó.

Aunque JLo está triste por su supuesta separación, la fuente aseguró que la actriz se está enfocando en pasar tiempo con su familia y en sus proyectos para el próximo año.

“Jennifer es una mujer muy inteligente y fuerte y se recuperará, ¡siempre lo hace!”, dijo.

Retomar su gira

Al parecer, Jennifer Lopez espera retomar su gira This Is Me… Live, luego de que hace poco se anunciara su cancelación. La cantante esperar retomar su gira en julio de 2025.

“Está entusiasmada con la idea de salir de gira el año que viene, cuando su vida personal esté más tranquila y pueda conectarse con sus fans. Ella se llevará a su tribu con ella y la aprovechará al máximo”, dijo.

Recientemente, la cantante sorprendió al anunciar que cancelaba su gira This Is Me… Live: The Greatest Hits.

JLo tenía previsto comenzar su gira el próximo 26 de junio en Orlando, Florida, y finalizar el 31 de agosto en Houston, Texas. Sin embargo, esta semana, la cantante anunció en su newsletter que cancelaba su gira.

“Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Deben saber que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Prometo que los compensaré y estaremos todos juntos de nuevo”, escribió la cantante en su anuncio.

La cancelación total de la gira de la cantante de “On the Floor” llega después de que, meses antes, JLo cancelara varios shows por supuestos problemas logísticos, pero luego se especuló que la verdadera razón era la baja venta de entradas.

De acuerdo con People, una fuente aseguró que la cantante se sentía mal por cancelar la gira, también comprendía que fue lo mejor, pues necesita tiempo extra para dedicarse a sí misma y a su familia.

“La vida es mucho en este momento. Aunque estaba triste por cancelar la gira, también se siente aliviada. Necesita cuidarse a sí misma”, dijo la fuente, quien contó que la cantante tomó la decisión alentada por su equipo de trabajo. “Todo el mundo apoya que ella se centre en la familia en este momento”, agregó.

La cantante está en medio de una gran ola de rumores sobre el supuesto fin de su relación con Ben Affleck.

Seguir leyendo: